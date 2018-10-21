Сьюзен Сарандон сыграет в ремейке «Тихого сердца» Билле Аугуста

Сьюзен Сарандон
сыграет вместо Дайан Китон
в англоязычном ремейке картины известного датского режиссёра Билле Аугуста «Тихое сердце»
, вышедшей в 2014 году, сообщает Deadline
.
Ленту под рабочим названием «Чёрный дрозд»
(Blackbird) поставит Роджер Мишелл
по сценарию автора оригинала Кристиана Торпа
. Съёмки начнутся на следующей неделе в Великобритании.
Компанию актрисе составят Кейт Уинслет
, Миа Васиковска
, Сэм Нил
, Рэйнн Уилсон
, Линдси Дункан
, Бек Тейлор-Клаус
и дебютант Ансон Бун
.
Сарандон предстоит воплотить образ умирающей женщины, которая просит своих родных помочь ей умереть с достоинством, а Уинслет и Васиковска сыграют её дочерей.
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