Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сьюзен Сарандон сыграет в ремейке «Тихого сердца» Билле Аугуста

21 октября
2018 год

Новости кино >>
21 октября 2018
Сьюзен Сарандон сыграет вместо Дайан Китон в англоязычном ремейке картины известного датского режиссёра Билле Аугуста «Тихое сердце», вышедшей в 2014 году, сообщает Deadline.

Сьюзен Сарандон
фото: etonline.com

Ленту под рабочим названием «Чёрный дрозд» (Blackbird) поставит Роджер Мишелл по сценарию автора оригинала Кристиана Торпа. Съёмки начнутся на следующей неделе в Великобритании.

Компанию актрисе составят Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Сэм Нил, Рэйнн Уилсон, Линдси Дункан, Бек Тейлор-Клаус и дебютант Ансон Бун.

Сарандон предстоит воплотить образ умирающей женщины, которая просит своих родных помочь ей умереть с достоинством, а Уинслет и Васиковска сыграют её дочерей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сьюзен Сарандон станет тюремным врачом
Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон возненавидели друг друга
Поиск по меткам
Американское киноДатское киноремейк
персоны
Билле АугустМиа ВасиковскаЛиндси ДунканДайан КитонСэм НиллСьюзен СарандонРэйнн УилсонКейт Уинслет

фотографии >>
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
«Тихое сердце» (2014)
«Тихое сердце» (2014)
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Никита Михалков
Раднэр Муратов
Валерий Новиков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Павел Ясенок
Кен Ватанабе
Вацлав Воска
Элеонора Джорджи
Пьер Дюкс
Николь Курсель
Мелора Уолтерс
Кэрри Фишер
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези
Дания, Швеция, 2018
Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью