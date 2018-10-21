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Марк Стронг подарил голос рассказчику в игре Battlefield V

21 октября
2018 год

Новости кино >>
21 октября 2018
В сюжетной компании игры Battlefield V будет звёздный рассказчик. Издание The Hollywood Reporter опубликовало ролик, на котором актёр Марк Стронг озвучивает своего персонажа.

Марк Стронг подарил голос рассказчику в игре Battlefield V
фото: youtube.com

Его голос, скорее всего, можно будет услышать в прологе и эпилоге военного шутера, чей одиночный режим будет состоять из пяти историй, посвящённых разным героям и местам военных действий. Electronic Arts выпустит игру 20 ноября на PS4, Xbox One и РС.

Для Стронга это не первый опыт работы в игровой индустрии. Он также подарил свой голос персонажам Warhammer 40000: Space Marine, Total War: Rome II и будущей Squadron 42, где компанию ему составили Гэри Олдман, Джиллиан Андерсон, Энди Сёркис, Генри Кавилл, Марк Хэмилл и Бен Мендельсон.
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