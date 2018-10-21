Марк Стронг подарил голос рассказчику в игре Battlefield V

В сюжетной компании игры Battlefield V
будет звёздный рассказчик. Издание The Hollywood Reporter
опубликовало ролик, на котором актёр Марк Стронг
озвучивает своего персонажа.
Его голос, скорее всего, можно будет услышать в прологе и эпилоге военного шутера, чей одиночный режим будет состоять из пяти историй, посвящённых разным героям и местам военных действий. Electronic Arts выпустит игру 20 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Для Стронга это не первый опыт работы в игровой индустрии. Он также подарил свой голос персонажам Warhammer 40000: Space Marine
, Total War: Rome II
и будущей Squadron 42
, где компанию ему составили Гэри Олдман
, Джиллиан Андерсон
, Энди Сёркис
, Генри Кавилл
, Марк Хэмилл
и Бен Мендельсон
.
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