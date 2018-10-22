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Киноцентр «Октябрь» отметит Хэллоуин

22 октября
2018 год

Новости кино >>
22 октября 2018
С 26 по 31 октября и 3-4 ноября 2018 года в Белом зале киноцентра «Октябрь» пройдет шоу «Нечто», сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Каро».

Киноцентр «Октябрь» отметит Хэллоуин
фото: Кадр из фильма "Хэллфест"

Гостей шоу ожидает атмосфера апокалиптического города. Оставшись один на один со своими страхами, посетители смогут погрузиться в мир кошмарных сновидений и узнать, что кроется под тонким пластом человеческого подсознания. Профессиональные актеры, правдоподобные декорации и зрелищные спецэффекты создадут полное ощущение реальности происходящего.

В течение всего времени работы шоу «НЕЧТО» для его посетителей при предъявлении билета на шоу будет действовать скидка 20% при покупке билетов на фильмы в жанре «ужасы», идущие в прокате в сети КАРО: «Хэллфест», «Хэллоуин», «Кукловод», «Проигранное место», а при предъявлении билетов в кино на любой фильм из списка выше также предоставляется скидка 20% при покупке билетов на само шоу.

Также в рамках недели ужасов в киноцентре «Октябрь» будет представлен сборник короткого метра «Многоликий Хэллоуин» (18+), в который вошли фильмы из Великобритании, США, Испании, Аргентины и других стран мира.
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