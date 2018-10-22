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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги»

22 октября
2018 год

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22 октября 2018
Третий сезон сериала «Ольга» с Яной Трояновой в заглавной роли стартует на онлайн-платформе ТНТ-Премьер с 3 ноября, а в эфире канала ТНТ – с 6 ноября, сообщает пресс-служба канала.

Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги»
фото: Пресс-служба ТНТ

В новом сезоне «разморозить» сердце главной героини, оставленной Гришей (Максим Костромыкин), берется бизнесмен Володя в исполнении Гоши Куценко, с которым Троянова уже пыталась «строить любовь» в комедии Василия Сигарева «Страна ОЗ».

Появится в третьем сезоне и ещё один новый герой в исполнении Павла Майкова. Он сыграет хромого соседа Ольги, с которым будет разбираться бросивший пить Юрген (Василий Кортуков).

Зато алкоголь войдёт в жизнь дочери Ольги – теперь матери-одиночки Ани (Ксения Суркова), чей любимый Андрюха (Сергей Романович) улетел в Минск, не выдержав груза ответственности.

Создатели сериала утверждают, что новый сезон «отличает повышенная событийность: в каждой серии сюжет может менять ход три-четыре раза, так что не совсем понятно, в какой тупик на этот раз придут герои. И каким образом из него вообще будут выбираться».
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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги» фотографии
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги» фотографии
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги» фотографии
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги» фотографии
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