Объявлена дата премьеры третьего сезона «Ольги»

Появится в третьем сезоне и ещё один новый герой в исполнении Павла Майкова. Он сыграет хромого соседа Ольги, с которым будет разбираться бросивший пить Юрген (Василий Кортуков).
Зато алкоголь войдёт в жизнь дочери Ольги – теперь матери-одиночки Ани (Ксения Суркова), чей любимый Андрюха (Сергей Романович) улетел в Минск, не выдержав груза ответственности.
Создатели сериала утверждают, что новый сезон «отличает повышенная событийность: в каждой серии сюжет может менять ход три-четыре раза, так что не совсем понятно, в какой тупик на этот раз придут герои. И каким образом из него вообще будут выбираться».
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