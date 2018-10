Российский The Hollywood reporter уходит с рынка

фото: thr.ru

Российская версия известного издания The Hollywood reporter больше не будет выходить. Команда проекта запустит новый самостоятельный журнал «Кинорепортер», сообщает пресс-служба издания.Первый номер русскоязычной версии журнала The Hollywood Reporter вышел в марте 2012 года, тогда же был запущен сайт thr.ru на русском языке. Редакционный директор и главный редактор – Мария Лемешева, кинообозреватель, журналист, член ФИПРЕССИ, Союза кинематографистов России, экспертного совета Министерства культуры РФ.Все эти годы российский The Hollywood Reporter работал по лицензии американского издания, однако сейчас решил отказаться от этого. По информации газеты «Коммерсантъ» причиной отказа стали как «творческие ограничения со стороны американского офиса», так и «экономические причины». Ранее такая же участь постигла и российский вариант популярного киноиздания Variety.Редакция российского The Hollywood Reporter теперь будет выпускать новый самостоятельный журнал «Кинорепортер», первый номер которого будет представлен на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре 2018.», – отметила Лемешева.Журнал предполагает сосредоточиться на популяризации российского кино, активнее знакомить читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства. Печатная версия журнала остается и будет приоритетной, но способом распространения станет цифровая подписка, которая гарантирует доставку журнала каждый месяц, также будут запущены новые digital-проекты журнала.