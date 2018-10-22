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Телеканал НТВ завершил съемки детектива «Реализация»

22 октября
2018 год

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22 октября 2018
Телеканал НТВ завершил съёмки остросюжетного детектива «Реализация», главную роль в котором исполнил Дмитрий Паламарчук, сообщает пресс-служба канала.

Телеканал НТВ завершил съемки детектива «Реализация»
фото: Пресс-служба канала НТВ

«Главная особенность этого проекта заключается в том, что здесь нет единой истории, которая бы тянулась от серии к серии. Это собрание новелл про разные жизненные ситуации, главным героем которых каждый раз становится новый персонаж. А герой, которого играю я, проходит через все эти истории и является своеобразным проводником, ведущим зрителя от одной истории к другой. Это такой целеустремлённый, трудолюбивый человек с сильным характером, который стремится к выполнению поставленных перед ним целей и задач. И самое интересное в нём то, что на протяжении всего сериала он развивается, растёт, становится более опытным и мудрым человеком», – рассказал Дмитрий Паламарчук.

По сюжету сериала опытного розыскника из Великого Новгорода с необычной фамилией Красавец (ударение на последний слог) после конфликта с криминальным бизнесменом переводят на должность простого участкового в Центральный район Петербурга. Всё, что хочет теперь Красавец – это тихо и мирно дослужить до пенсии. Но каждый раз, неожиданно для себя, оказывается в эпицентре преступных событий. То он втянут в разборки между криминальным авторитетом и коллегами из УМВД, то ищет похищенного начальника главка, то ловит неуловимого киллера.

Съёмки детектива проходили в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Всего в сериале будет 24 эпизода.
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