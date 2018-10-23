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«Мажор» вернётся к зрителям на следующей неделе

23 октября
2018 год

Новости кино >>
23 октября 2018
Премьера третьего – заключительного – сезона сериала «Мажор» состоится на Первом канале 29 октября в 21:45, сообщает пресс-служба кинокомпании «Среда», ответственной за производство многосерийного детектива.

«Мажор-3»

Игорь Соколовский давно перестал быть тем Мажором, для которого служба в полиции – вынужденная «ссылка». Давняя смерть матери и недавнее убийство отца – два события, определившие его дальнейшую жизнь – могут быть раскрыты во многом благодаря этой службе. Мажор растет как профессионал, ежедневно работая над раскрытием различных преступлений, но расследование главной драмы его жизни ставит перед ним новые задачи. Чтобы отомстить за смерть отца, он в совершенстве овладел бизнес-стратегиями, чтобы найти и наказать убийцу матери, ему нужно освоить нечто совершенно новое. И самое сложное при этом – остаться в рамках закона. В поисках преступника Мажор окажется у черты, но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу?

Роли в сериале исполнили Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Любовь Аксёнова, Александр Обласов, Дмитрий Лысенков, Игорь Черневич, Михаил Елисеев, Анна Цуканова-Котт, Дана Абызова, Игорь Жижикин и другие актёры. Постановщиком эпизодов выступил Игорь Твердохлебов.
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Дана АбызоваЛюбовь АксёноваМихаил ЕлисеевИгорь ЖижикинДмитрий ЛысенковАлександр ОбласовПавел ПрилучныйКарина РазумовскаяИгорь ТвердохлебовАнна Цуканова-КоттИгорь ЧерневичДмитрий Шевченко
фильмы
МажорМажор-2Мажор-3

обсуждение >>
№ 1
Александра и С.   23.10.2018 - 12:03
Ой, скорее бы уже! Так соскучилась и по "мажору", и по Карине, даже по Прянику. И по состоянию, когда боишься оторваться от экрана, тоже соскучилась!.. читать далее>>
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