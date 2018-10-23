Гильермо дель Торо создаст «Пиноккио» для Netflix

Гильермо дель Торо
, наконец-то, осуществит свою давнюю мечту благодаря потоковому сервису Netflix, давшему добро на производство кукольной адаптации сказки Карло Коллоди «Пиноккио»
. Работа над мультфильмом начнётся уже этой осенью, уточняет Deadline
.
По словам режиссёра, «никакая форма искусства не повлияла на мою жизнь и мою работу больше, чем анимация, и ни один персонаж в истории не обладал такой глубокой личной связью со мной, как Пиноккио. В нашей истории Пиноккио – невинная душа с безразличным отцом, заблудившимся в мире, который он не может понять. Он отправляется в необыкновенное путешествие, заставляющее его гораздо лучше понять отца и окружающий его реальный мир. Я хотел снять этот фильм столько, сколько себя помню».
События музыкальной ленты развернутся в 30-е годы XX столетия, когда в Италии пришли к власти фашисты. Дель Торо выступит режиссёром и продюсером, а сценарий написан им в соавторстве с Патриком Макхэйлом
(«По ту сторону изгороди»
). За анимацию отвечает режиссёр Марк Густафсон
(«Бесподобный мистер Фокс»
).
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