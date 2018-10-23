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Гильермо дель Торо создаст «Пиноккио» для Netflix

23 октября
2018 год

Новости кино >>
23 октября 2018
Гильермо дель Торо, наконец-то, осуществит свою давнюю мечту благодаря потоковому сервису Netflix, давшему добро на производство кукольной адаптации сказки Карло Коллоди «Пиноккио». Работа над мультфильмом начнётся уже этой осенью, уточняет Deadline.

Гильермо дель Торо создаст «Пиноккио» для Netflix
фото: geektyrant.com

По словам режиссёра, «никакая форма искусства не повлияла на мою жизнь и мою работу больше, чем анимация, и ни один персонаж в истории не обладал такой глубокой личной связью со мной, как Пиноккио. В нашей истории Пиноккио – невинная душа с безразличным отцом, заблудившимся в мире, который он не может понять. Он отправляется в необыкновенное путешествие, заставляющее его гораздо лучше понять отца и окружающий его реальный мир. Я хотел снять этот фильм столько, сколько себя помню».

События музыкальной ленты развернутся в 30-е годы XX столетия, когда в Италии пришли к власти фашисты. Дель Торо выступит режиссёром и продюсером, а сценарий написан им в соавторстве с Патриком Макхэйлом («По ту сторону изгороди»). За анимацию отвечает режиссёр Марк Густафсон («Бесподобный мистер Фокс»).
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