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На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского

23 октября
2018 год

Новости кино >>
23 октября 2018
29 октября в 21.00 на НТВ состоится премьера 12-серийного детективного триллера «Ворона», продюсером которого выступил Валерий Тодоровский. Главные роли в сериале исполнили Елизавета Боярская и Анатолий Белый, сообщает пресс-служба телеканала.

На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Анна Воронцова (Боярская), или как прозвали её коллеги в Следственном комитете – Ворона, в течение трёх недель отказывается возбуждать дело о пропаже известного богемного фотографа. По роковому стечению обстоятельств, этот человек погибает. Теперь терзаемая муками совести героиня ставит своей задачей во чтобы то ни стало разобраться в этом деле. Расследовать загадочные преступления ей помогает следователь Центрального СК Санкт-Петербурга Сергей Кабанов (Белый).

«Проект хорош, в первую очередь, сценарием и тем, что это не просто очередной детектив, а, на мой взгляд, очень личная, глубокая история. На фоне детективной линии активно развивается линия главных персонажей: моей героини – Анны Воронцовой, которую, собственно, и называют Вороной, и героя Анатолия Белого – Сергея Кабанова. Несмотря на их сложносочинённые характеры, насыщенную драматургию в личной жизни каждого, разные принципы и взгляды на жизнь, они умудряются работать вместе. Действительно интересно следить за персонажами в обстоятельствах той детективной линии, которая лихо написана.

На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Сейчас очень много детективов. Наверное, это жанр, который всегда будет нравиться публике, потому что он захватывает, заинтересовывает, оставляет какую-то загадку; есть непонимание, предвкушение, ожидание, оттягивание интриги и развязка. Я надеюсь, что телезрители тепло примут нашу картину и полюбят. И надеюсь, что будет продолжение», – подчеркнула Елизавета Боярская.

Съёмки сериала проходили в исторических памятниках архитектуры Санкт-Петербурга. Компанию Боярской и Белому составили Виталий Коваленко, Артём Карасёв, Игорь Черневич и другие актёры.
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На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского фотографии
На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского фотографии
На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского фотографии
На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского фотографии
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