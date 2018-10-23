Финал «Мстителей: Войны бесконечности» превратили в 16-битную игру

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опубликован ролик, в котором финальная битва Мстителей с Таносом воссоздана в виде 16-битной игры. Смотреть с осторожностью, поскольку видео насыщено спойлерами.
Кинокомикс «Мстители: Война бесконечности»
, поставленный братьями Руссо
, вышел в прокат 3 мая 2018 года и собрал в прокате свыше двух миллиардов долларов.
По сюжету марвеловские супергерои объединяют свои силы, дабы победить могущего злодея Таноса, но не особо преуспели, потеряв большую часть своей команды.
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