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Финал «Мстителей: Войны бесконечности» превратили в 16-битную игру

23 октября
2018 год

Новости кино >>
23 октября 2018
На Youtube-канале Mr Sunday Movies опубликован ролик, в котором финальная битва Мстителей с Таносом воссоздана в виде 16-битной игры. Смотреть с осторожностью, поскольку видео насыщено спойлерами.



Кинокомикс «Мстители: Война бесконечности», поставленный братьями Руссо, вышел в прокат 3 мая 2018 года и собрал в прокате свыше двух миллиардов долларов.

По сюжету марвеловские супергерои объединяют свои силы, дабы победить могущего злодея Таноса, но не особо преуспели, потеряв большую часть своей команды.
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