Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад

Кино-театр.ру представляет трейлер к сериалу «Мама»
. Режиссёром проекта по сценарию Родиона Белецкого
(«Четвёртая смена»
) выступила Гузэль Киреева
(«Напарницы»
).
По сюжету учительница из Санкт-Петербурга переезжает в Москву и устраивается в лицей, чтобы начать жизнь с чистого листа. На первом же уроке она знакомится с трудным подростком Кристиной, а через некоторое время узнает ее мать Надежду Успенскую. Именно ей и ее мужу Кириллу 15 лет назад, оказавшись в безвыходном положении, Вера родила дочь по договору о суррогатном материнстве. Вера снова хочет бежать, но Надежда просит ее остаться, чтобы помочь наладить отношения с дочерью.
Главные роли в сериале исполнили Юлия Мельникова
, Павел Трубинер
, Марина Дровосекова
, Борис Щербаков
, Галина Польских
, Юлия Куварзина
, Анна Попова
, Валерия Шкирандо
, Мариам Мерабова
и Владимир Кошевой
.
Сериал «Мама»
стартует 19 ноября на телеканале «Dомашний».
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