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Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад

24 октября
2018 год

Новости кино >>
24 октября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер к сериалу «Мама». Режиссёром проекта по сценарию Родиона Белецкого («Четвёртая смена») выступила Гузэль Киреева («Напарницы»).


По сюжету учительница из Санкт-Петербурга переезжает в Москву и устраивается в лицей, чтобы начать жизнь с чистого листа. На первом же уроке она знакомится с трудным подростком Кристиной, а через некоторое время узнает ее мать Надежду Успенскую. Именно ей и ее мужу Кириллу 15 лет назад, оказавшись в безвыходном положении, Вера родила дочь по договору о суррогатном материнстве. Вера снова хочет бежать, но Надежда просит ее остаться, чтобы помочь наладить отношения с дочерью.

Главные роли в сериале исполнили Юлия Мельникова, Павел Трубинер, Марина Дровосекова, Борис Щербаков, Галина Польских, Юлия Куварзина, Анна Попова, Валерия Шкирандо, Мариам Мерабова и Владимир Кошевой.

Сериал «Мама» стартует 19 ноября на телеканале «Dомашний».
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Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад фотографии
Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад фотографии
Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад фотографии
Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад фотографии
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