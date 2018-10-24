Disney собирается перезапустить «Пиратов Карибского моря»

Компания Disney собирается перезапустить успешную франшизу «Пираты Карибского моря
», сообщает Deadline
.
Сценарий напишут Ретт Риз
и Пол Верник
, работавшие над «Дэдпулом
» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд
». Сейчас студия ведет с ними переговоры.
Над перезапуском будет работать и продюсер оригинальной франшизы Джерри Брукхаймер
. Задействуют ли в новом проекте Джонни Деппа
и актеров «Пиратов Карибского моря» пока не известно.
«Пираты Карибского моря» – одна из самых успешных франшиз, всего в ней было пять фильмов. Первый – «Проклятие Черной жемчужины
» – вышел в 2003 году и при бюджете 140 млн долларов собрал более 650 млн. Последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки
» вышел в прокат в 2017 году и собрал почти 800 млн долларов.
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