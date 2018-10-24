Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Disney собирается перезапустить «Пиратов Карибского моря»

24 октября
2018 год

Новости кино >>
24 октября 2018
Компания Disney собирается перезапустить успешную франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает Deadline.

Disney собирается перезапустить «Пиратов Карибского моря»

Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над «Дэдпулом» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Сейчас студия ведет с ними переговоры.

Над перезапуском будет работать и продюсер оригинальной франшизы Джерри Брукхаймер. Задействуют ли в новом проекте Джонни Деппа и актеров «Пиратов Карибского моря» пока не известно.

«Пираты Карибского моря» – одна из самых успешных франшиз, всего в ней было пять фильмов. Первый – «Проклятие Черной жемчужины» – вышел в 2003 году и при бюджете 140 млн долларов собрал более 650 млн. Последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в прокат в 2017 году и собрал почти 800 млн долларов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Американское кинофраншиза
персоны
Джерри БрукхеймерДжонни Депп
фильмы
Добро пожаловать в ЗомбилэндДэдпулПираты Карибского моряПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиПираты Карибского моря: На краю светаПираты Карибского моря: На странных берегахПираты Карибского моря: Сундук мертвеца

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Алина Васильева
Габриэлла Мариани
Андрей Мартынов
Алла Подчуфарова
Владимир Приходько
Аркадий Райкин
Сос Саркисян
Оксана Сташенко
Александр Чернявский (II)
Фарид Мюррей Абрахам
Тито Гобби
Кевин Клайн
Кшиштоф Крупиньский
Адела Норьега
Жан-Клод Паскаль
Марек Сюдым
все родившиеся 24 октября >>

Афиша кино >>

Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези
Дания, Швеция, 2018
Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью