Сиквел «Чудо-женщины» выйдет летом 2020 года

Фильм «Чудо-женщина 1984
», являющийся продолжением супергеройской ленты с Галь Гадот
в главной роли, выйдет в прокат 5 июня 2020-го, сообщает Deadline
.
Первая «Чудо-женщина
» выходила в июне 2017 года, в мировом прокате она получила более 800 млн долларов. После этого студии Warner Bros. и DC Films приняли решение о создании сиквела, режиссером которого также выступит Пэтти Дженкинс. Изначально планировалось, что «Чудо-женщина 1984» выйдет на экраны в ноябре 2019-го, однако теперь дата изменена на удачный для первой части летний период.
Освободившаяся после переноса «Чудо-женщины» дата, впрочем, долго не пустовала. Теперь 1 ноября 2019 года на экраны выйдет перезапуск «Ангелов Чарли
». В новой картине главные роли сыграли Кристен Стюарт
, Наоми Скотт
и Элла Балинска
.
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