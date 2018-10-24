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Сиквел «Чудо-женщины» выйдет летом 2020 года

24 октября
2018 год

Новости кино >>
24 октября 2018
Фильм «Чудо-женщина 1984», являющийся продолжением супергеройской ленты с Галь Гадот в главной роли, выйдет в прокат 5 июня 2020-го, сообщает Deadline.

Сиквел «Чудо-женщины» выйдет летом 2020 года

Первая «Чудо-женщина» выходила в июне 2017 года, в мировом прокате она получила более 800 млн долларов. После этого студии Warner Bros. и DC Films приняли решение о создании сиквела, режиссером которого также выступит Пэтти Дженкинс. Изначально планировалось, что «Чудо-женщина 1984» выйдет на экраны в ноябре 2019-го, однако теперь дата изменена на удачный для первой части летний период.

Освободившаяся после переноса «Чудо-женщины» дата, впрочем, долго не пустовала. Теперь 1 ноября 2019 года на экраны выйдет перезапуск «Ангелов Чарли». В новой картине главные роли сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.
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