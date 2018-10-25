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Энсел Эльгорт пытается ужиться с раздвоением личности

25 октября
2018 год

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25 октября 2018
В сети появился трейлер драматического триллера «Дубликат» режиссёра Билла Оливера, для которого этот фильм стал дебютом в полнометражном кино.


Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё, как у всех. Если бы не одно «но». Каждый день молодой человек проживает две жизни - свою и брата Джона. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от «самого себя» — о том, что он делал во второй половине дня. Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям...

Главные роли в картине исполнили Энсел Эльгорт («Малыш на драйве»), Сьюки Уотерхаус («Гордость и предубеждение и зомби»), Патриция Кларксон («Отличница легкого поведения»), Мэтт Бомер («Славные парни»), Дуглас Ходж («Красный воробей») и Джо Эгендер («Однажды ночью»).

«Фильм «Дубликат» – о стремлении человека найти родную душу и соединиться с ней, - рассказал постановщик Билл Оливер. - Мне кажется, эта тема имеет особое значение в нашем современном мире, где многие из нас получили невероятные возможности для общения, и в то же время чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо. Братья Джон и Джонатан общаются при помощи новейших технологий. Именно так наши дни люди находят друг друга, знакомятся, обмениваются своими мыслями и чувствами. Я очень надеюсь, что судьба Джонатана заинтересует и тронет наших зрителей. Как и все мы, герой фильма мечтает о близких отношениях, поддержке и любви. Однако быть с тем, кого он по-настоящему любит, для него невозможно».

В российский прокат «Дубликат» выходит 8 ноября.
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Энсел Эльгорт пытается ужиться с раздвоением личности фотографии
Энсел Эльгорт пытается ужиться с раздвоением личности фотографии
Энсел Эльгорт пытается ужиться с раздвоением личности фотографии
Энсел Эльгорт пытается ужиться с раздвоением личности фотографии
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