Энсел Эльгорт пытается ужиться с раздвоением личности

В сети появился трейлер драматического триллера «Дубликат»
режиссёра Билла Оливера
, для которого этот фильм стал дебютом в полнометражном кино.
Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё, как у всех. Если бы не одно «но». Каждый день молодой человек проживает две жизни - свою и брата Джона. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от «самого себя» — о том, что он делал во второй половине дня. Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям...
Главные роли в картине исполнили Энсел Эльгорт
(«Малыш на драйве»
), Сьюки Уотерхаус
(«Гордость и предубеждение и зомби»
), Патриция Кларксон
(«Отличница легкого поведения»
), Мэтт Бомер
(«Славные парни»
), Дуглас Ходж
(«Красный воробей»
) и Джо Эгендер
(«Однажды ночью»
).
«Фильм «Дубликат» – о стремлении человека найти родную душу и соединиться с ней
, - рассказал постановщик Билл Оливер. - Мне кажется, эта тема имеет особое значение в нашем современном мире, где многие из нас получили невероятные возможности для общения, и в то же время чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо. Братья Джон и Джонатан общаются при помощи новейших технологий. Именно так наши дни люди находят друг друга, знакомятся, обмениваются своими мыслями и чувствами. Я очень надеюсь, что судьба Джонатана заинтересует и тронет наших зрителей. Как и все мы, герой фильма мечтает о близких отношениях, поддержке и любви. Однако быть с тем, кого он по-настоящему любит, для него невозможно
».
В российский прокат «Дубликат»
выходит 8 ноября.
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