Мартин Скорсезе снова поработает с Леонардо Ди Каприо

Картина основана на бестселлере американского писателя Дэвида Гранна. Права на экранизацию книги с 2016 года принадлежат студии Imperative Entertainment, которая наконец берется за реализацию этого проекта. Сценарий напишет Эрик Рот, работавший над фильмами «Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мюнхен» и многими другими картинами. Режиссером выступит Мартин Скорсезе, а Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль. Это будет шестой совместный проект Скорсезе и ДиКаприо. Производство ленты планируется начать летом 2019 года.
Речь в фильме пойдет о серии убийств, произошедших в индийском племени осейджи в Оклахоме в 1920-х годах, когда на земле индейцев были обнаружены залежи нефти. Расследованием преступлений занялось Федеральной бюро расследований.
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