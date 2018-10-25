ревью

О конкурсных картинах «Сын» Александра Абатурова и «Уроки мужества» Александра Зубовленко

Артдокфест-2018: Данность и видимости. Два фильма об экспансии милитаризма

Мартин Скорсезе снова поработает с Леонардо Ди Каприо

«Лоро» Паоло Соррентино. Он эгоист и сумасброд, он хочет вечно жить

Сергей Шнуров женился в четвертый раз

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро

Премьера состоится уже в начале декабря.

Главная тема

Да вы большой оригинал: 10 фильмов с названием «Человек, который…»

Мы собрали очень непохожие картины с очень похожими заголовками