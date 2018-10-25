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В интернете запустят детско-родительский сервис с контентом

25 октября
2018 год

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25 октября 2018
Группа компаний Union Media Group анонсировала запуск нового детского сервиса Leopony.ru, который объединил в себе видеоконтент для детей всех возрастных категорий, а также образовательные материалы для родителей.

В интернете запустят детско-родительский сервис с контентом
фото: Union Media Group

Отличительной особенностью проекта создатели называют объединение двух поколений в одном безопасном цифровом пространстве. Функционал продукта ориентирован на два основных типа пользователей – детей и родителей. Для каждого типа существует свой набор контента. Так, для детей до шести лет будет доступна коллекция развивающих мультфильмов, таких как «Пинги и Кроки»,«Профессор Почемушкин» «МультАзбука» и др. Хронометраж этого контента не превышает 5-7 минут, что позволяет малышу в простой игровой форме позвать мир. Аудитория детей 7-12 лет сможет посмотреть многосерийный контент с хронометражом каждой серии более 20 мин, – это такие проекты, как «Микрополис», «Планета АИ», а также знаменитые приключения «Белки и Стрелки». Подросткам 12-16 лет будут доступны образовательные программы, а родители смогут посмотреть не только образовательные проекты, а также трэвел-шоу и популярные реалити-шоу.

На сегодняшний день в сервисе уже доступно более 1000 единиц лицензионного видео, а сам контент можно смотреть на территории стран СНГ. Создатели обещают, что любые коммерческие проекты не коснутся основной аудитории – детей, а рекламные блоки будут присутствовать в родительском контенте.
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Белка и Стрелка: Озорная семейка

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