Документалисты из России и Германии объединятся для проекта «Докмобиль»

Гёте-Институт совместно с фестивалем документального кино «Докер» проводит проект «Докмобиль», в рамках которого в российских регионах пройдут кинопоказы и совместные мастер-классы кинематографистов из России и Германии, сообщает пресс-служба проекта.Основная идея проекта – познакомить документалистов из Германии и России друг с другом и с заинтересованными представителями киносообщества – в первую очередь теми, чьи документальные фильмы освещают похожие темы. Германские и российские кинематографисты совместно участвуют в фестивалях документального кино в российских регионах, проводят мастер-классы и участвуют в совместных дискуссиях вместе со зрителями фильмов.В рамках проекта будут продемонстрированы российские фильмы «и «, а также немецкие картины «и «. Показы и дискуссии будут проходить в конце октября и начале ноября в Чебоксарах, Мариинском Посаде, Екатеринбурге, Невьянске, Якутске и поселке Мохсоголлох.