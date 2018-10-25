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Документалисты из России и Германии объединятся для проекта «Докмобиль»

25 октября
2018 год

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25 октября 2018
Гёте-Институт совместно с фестивалем документального кино «Докер» проводит проект «Докмобиль», в рамках которого в российских регионах пройдут кинопоказы и совместные мастер-классы кинематографистов из России и Германии, сообщает пресс-служба проекта.

Документалисты из России и Германии объединятся для проекта «Докмобиль»

Основная идея проекта – познакомить документалистов из Германии и России друг с другом и с заинтересованными представителями киносообщества – в первую очередь теми, чьи документальные фильмы освещают похожие темы. Германские и российские кинематографисты совместно участвуют в фестивалях документального кино в российских регионах, проводят мастер-классы и участвуют в совместных дискуссиях вместе со зрителями фильмов.

В рамках проекта будут продемонстрированы российские фильмы «Зоя и Валера» Андрея Ананина и «Посланники большой земли» Татьяны Соболевой, а также немецкие картины «Счастливый» Каролин Генрайт и «Мы – Куба» Аннет Илиев. Показы и дискуссии будут проходить в конце октября и начале ноября в Чебоксарах, Мариинском Посаде, Екатеринбурге, Невьянске, Якутске и поселке Мохсоголлох.
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