Документалисты из России и Германии объединятся для проекта «Докмобиль»

Гёте-Институт совместно с фестивалем документального кино «Докер» проводит проект «Докмобиль», в рамках которого в российских регионах пройдут кинопоказы и совместные мастер-классы кинематографистов из России и Германии, сообщает пресс-служба проекта.
Основная идея проекта – познакомить документалистов из Германии и России друг с другом и с заинтересованными представителями киносообщества – в первую очередь теми, чьи документальные фильмы освещают похожие темы. Германские и российские кинематографисты совместно участвуют в фестивалях документального кино в российских регионах, проводят мастер-классы и участвуют в совместных дискуссиях вместе со зрителями фильмов.
В рамках проекта будут продемонстрированы российские фильмы «Зоя и Валера
» Андрея Ананина
и «Посланники большой земли
» Татьяны Соболевой
, а также немецкие картины «Счастливый
» Каролин Генрайт
и «Мы – Куба
» Аннет Илиев
. Показы и дискуссии будут проходить в конце октября и начале ноября в Чебоксарах, Мариинском Посаде, Екатеринбурге, Невьянске, Якутске и поселке Мохсоголлох.
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