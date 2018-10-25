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Ян Гэ снимает фильм о верности и вере

25 октября
2018 год

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25 октября 2018
[/b]Актриса «Гоголь-центр» и финалистка шестого сезона шоу «Голос» Ян Гэ, этим летом представившая свою дебютную режиссерскую работу «Ню» в конкурсе Московского международного кинофестиваля, приступила к съемкам нового фильма «[b]Троица», сообщает пресс-служба картины.

Ян Гэ снимает фильм о верности и вере
фото: Пресс-служба фильма "Троица"

В основе сюжета признание женщины в измене мужу, меняющее жизнь троих: мужа, жены и любовника. Но громкая драма, как утверждают создатели ленты, это только внешний скелет, вся череда событий происходит ради встречи главной героини с Богом.

«Я не выбирала тему веры специально, она пришла ко мне сама. Сценарий я писала на основе личной истории моей близкой подруги, которая меня очень тронула. Я сама верующий человек, я понимаю, что это такое. Люди часто говорят, что у меня все легко получается. Но у меня нет никакого личного секрета, я просто верю, верю во все, что я делаю, верю, что у меня все получится, верю, что люди относятся ко мне искренно, хочу верить и верю, что все люди хорошие и добрые», – говорит Ян Гэ, которая и исполняет главную роль.

Продюсерами картины выступили Ольга Леснова (Maze films), за плечами которой американский полнометражный семейный фильм Chef, австралийский триллер Out of the Shadows и короткометражные картины «Сердце», «Идеал», «Вид свысока», и Екатерина Кононенко (Versus pictures), работавшая над такими разножанровыми проектами, как ромком «Любит не любит», драма «Кислород», экшн-боевик «Хардкор» и комедия «Я худею».

Релиз фильма запланирован на осень 2019 года.
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