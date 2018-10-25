Фестиваль «Темные ночи» объявил всю конкурсную программу

Фестиваль «Темные ночи» (PÖFF), который уже в 22-й раз пройдет в Таллине с 16 ноября по 2 декабря, опубликовал всю программу.
фото: 2018.poff.ee
В основном конкурсе будет представлено 19 фильмов, в том числе девять мировых премьер. Это датский семейный триллер «Пока мы не упали» (Until We Fall), драма албанского режиссера Роберта Будина «Убежище в облаках» (A Shelter Among the Clouds), венгерская лента «Плохие стихи», финская трагикомедия «Человеческая часть» (The Human Part), польский «Оборотень» (Werewolf) Адриана Панека, фильм греческо-французско-латвийского производства «Стоячая река» (Still River) Ангелоса Франциса, «Солнечный ожог» (Sunburn) Висенте Альвеса, который был представлен на кинофестивале в Локарно этим летом, а также «Двое мужчин в костюмах» немецкого режиссера Йозефа Бьербихлера и «История летнего романа» (The Story of a Summer Lover) румынского режиссера Пола Негоеску.
«Состав участников конкурсной программы этого года представляет изобилие в отношении художественного качества, географического охвата и жанрового разнообразия, довольно хорошо отражая то, что всегда было нашей миссией – объединять великих режиссёров авторского кино из разных слоёв общества с уникальными взглядом», – прокомментировала конкурс директор фестиваля «Тёмные ночи» Тийна Локк.
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