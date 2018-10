Фестиваль «Темные ночи» объявил всю конкурсную программу

фото: 2018.poff.ee

Фестиваль «Темные ночи» (PÖFF), который уже в 22-й раз пройдет в Таллине с 16 ноября по 2 декабря, опубликовал всю программу.В основном конкурсе будет представлено 19 фильмов, в том числе девять мировых премьер. Это датский семейный триллер «» (Until We Fall), драма албанского режиссера» (A Shelter Among the Clouds), венгерская лента «», финская трагикомедия «» (The Human Part), польский « Оборотень » (Werewolf), фильм греческо-французско-латвийского производства «» (Still River), «» (Sunburn), который был представлен на кинофестивале в Локарно этим летом, а также «» немецкого режиссераи «» (The Story of a Summer Lover) румынского режиссера», – прокомментировала конкурс директор фестиваля «Тёмные ночи» Тийна Локк.В конкурсе дебютных фильмов представлена российская лента « Папа, сдохни которая в августе этого года получила гран-при фестиваля « Окно в Европу », а также копродукция Кыргызстана и России «. Еще один российский дебют – хоррор Надежды Михалковой Проигранное место » – покажут во внеконкурсной программе JF Youth.