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Фестиваль «Темные ночи» объявил всю конкурсную программу

25 октября
2018 год

Новости кино >>
25 октября 2018
Фестиваль «Темные ночи» (PÖFF), который уже в 22-й раз пройдет в Таллине с 16 ноября по 2 декабря, опубликовал всю программу.

Фестиваль «Темные ночи» объявил всю конкурсную программу
фото: 2018.poff.ee

В основном конкурсе будет представлено 19 фильмов, в том числе девять мировых премьер. Это датский семейный триллер «Пока мы не упали» (Until We Fall), драма албанского режиссера Роберта Будина «Убежище в облаках» (A Shelter Among the Clouds), венгерская лента «Плохие стихи», финская трагикомедия «Человеческая часть» (The Human Part), польский «Оборотень» (Werewolf) Адриана Панека, фильм греческо-французско-латвийского производства «Стоячая река» (Still River) Ангелоса Франциса, «Солнечный ожог» (Sunburn) Висенте Альвеса, который был представлен на кинофестивале в Локарно этим летом, а также «Двое мужчин в костюмах» немецкого режиссера Йозефа Бьербихлера и «История летнего романа» (The Story of a Summer Lover) румынского режиссера Пола Негоеску.

«Состав участников конкурсной программы этого года представляет изобилие в отношении художественного качества, географического охвата и жанрового разнообразия, довольно хорошо отражая то, что всегда было нашей миссией – объединять великих режиссёров авторского кино из разных слоёв общества с уникальными взглядом», – прокомментировала конкурс директор фестиваля «Тёмные ночи» Тийна Локк.

В конкурсе дебютных фильмов представлена российская лента «Папа, сдохни» Кирилла Соколова, которая в августе этого года получила гран-при фестиваля «Окно в Европу», а также копродукция Кыргызстана и России «Песнь древа» Айбека Дайырбекова. Еще один российский дебют – хоррор Надежды Михалковой «Проигранное место» – покажут во внеконкурсной программе JF Youth.
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персоны
Надежда МихалковаКирилл Соколов
фильмы
ОборотеньПапа, сдохниПроигранное место

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