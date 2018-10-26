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Жан-Марк Валле снимет историю любви Джона Леннона и Йоко Оно

26 октября
2018 год

Новости кино >>
26 октября 2018
Universal Pictures задумала перенести на большой экран историю любви одной из самых знаменитых пар ХХ века — Джона Леннона и Йоко Оно. В настоящий момент студия ведёт переговоры о правах на будущий фильм, уточняет Deadline.

Жан-Марк Валле снимет историю любви Джона Леннона и Йоко Оно
фото: mpaa.org

Режиссёром пока безымянной драмы выступит создатель «Далласского клуба покупателей» и «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле. За сценарий отвечает Энтони Маккартен. Продюсером числится сама Йоко Оно.

Леннон и Оно познакомились в ноябре 1966 года, а поженились в марте 1969-го на Гибралтаре. Их бурный роман послужил причиной ухода музыканта из Beatles и дал толчок его сольной карьере. Они были вместе 14 лет, пока фанат-битломан Марк Чепмен не отобрал жизнь Леннона, застрелив его 8 декабря 1980 года у входа в здание «Дакота», где проживала пара.
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