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Умер Николай Караченцов

26 октября
2018 год

Новости кино >>
26 октября 2018
26 октября в Москве не стало Николая Караченцова. Заслуженный и народный артист РСФСР умер за день до своего 74-летия. Об этом сообщает ТАСС.

Умер Николай Караченцов
фото: vesti-ukr.com

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — цитирует агентство сына актёра Андрея Караченцова.

Информацию подтвердила и супруга мастера Людмила Поргина. «Николай Петрович скончался сегодня», — сказала она, добавив, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.

Умер Николай Караченцов

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в семье художника-графика журнала «Огонёк» Петра Яковлевича Караченцова и балетмейстера-постановщика Янины Евгеньевны Брунак. В 1967-м с отличием окончил Школу-студию МХАТ и поступил в «Ленком». На счету актёра более 100 ролей. В частности, он сыграл в таких фильмах, как «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Приключения Электроника», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Криминальный квартет». Самый известный спектакль с его участием — «Юнона и Авось». Мастер дубляжа: в советском кино — голос Жана-Поля Бельмондо. За 40 лет своей актёрской и музыкальной деятельности артист исполнил более 200 песен.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулём которого был Николай Караченцов, попал в аварию. В результате актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму, после чего пролежал в коме 26 дней.
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Умер Николай Караченцов фотографии
Умер Николай Караченцов фотографии
Умер Николай Караченцов фотографии
Умер Николай Караченцов фотографии
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обсуждение >>
№ 11
Ленхен (Санкт-Петербург)   26.10.2018 - 12:38
Светлая память. читать далее>>
№ 10
Александра и С.   26.10.2018 - 12:30
Светлая память... Зная фильмы с его участием , его роли в кино, где он восхищает своим задором, жизнелюбием, обаянием, трудно было верить во все то, постигшее его несчастье. Но своим жизнелюбием он никого... читать далее>>
№ 9
Анна Лагутина   26.10.2018 - 12:16
Светлая память.Очень жаль,в моей памяти он останется таким,каким был до той страшной трагедии,обаятельным и жизнерадостным человеком. читать далее>>
№ 8
Макс22   26.10.2018 - 11:41
Николай Петрович - один из моих любимых артистов. Жаль, что не видел его на сцене... Светлая память... читать далее>>
№ 7
Имя, не используемое на форуме (Москва)   26.10.2018 - 11:38
Вы знайте, я понимаю, какую реакцию могу вызвать, но скажу: для меня новость не является неожиданной, я не буду писать, что не могу в это поверить или еще какие-то дежурные слова... Я следила за истории... читать далее>>
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