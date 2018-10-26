Умер Николай Караченцов

26 октября
в Москве не стало Николая Караченцова
. Заслуженный и народный артист РСФСР умер за день до своего 74-летия. Об этом сообщает ТАСС
.
«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», —
цитирует агентство сына актёра Андрея Караченцова
.
Информацию подтвердила и супруга мастера Людмила Поргина
. «Николай Петрович скончался сегодня», —
сказала она, добавив, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.
Николай Петрович Караченцов
родился 27 октября 1944
года в семье художника-графика журнала «Огонёк» Петра Яковлевича Караченцова
и балетмейстера-постановщика Янины Евгеньевны Брунак
. В 1967-м с отличием окончил Школу-студию МХАТ и поступил в «Ленком»
. На счету актёра более 100
ролей. В частности, он сыграл в таких фильмах, как «Старший сын»
, «Собака на сене»
, «Белые росы»
, «Трест, который лопнул»
, «Приключения Электроника»
, «Батальоны просят огня»
, «Человек с бульвара Капуцинов»
и «Криминальный квартет»
. Самый известный спектакль с его участием — «Юнона и Авось»
. Мастер дубляжа: в советском кино — голос Жана-Поля Бельмондо
. За 40
лет своей актёрской и музыкальной деятельности артист исполнил более 200
песен.
В ночь на 28 февраля 2005
года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулём которого был Николай Караченцов, попал в аварию. В результате актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму, после чего пролежал в коме 26
дней.
обсуждение >>