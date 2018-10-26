Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тильда Суинтон и Идрис Эльба сыграют в новом фильме Джорджа Миллера

26 октября
2018 год

Новости кино >>
26 октября 2018
Тильда Суинтон и Идрис Эльба дали согласие на главные роли в новой картине создателя «Безумного Макса» Джорджа Миллера.

Тильда Суинтон и Идрис Эльба сыграют в новом фильме Джорджа Миллера
фото: thegww.com

Согласно THR, это будет масштабная история любви, в которой примет участие джинн. Рабочие названия ленты, чей сценарий написал сам Миллер, – «Три тысячи лет тоски» и «Джинн». Других подробностей пока нет.

Судьба будущего фильма решится на Американском кинорынке, приступающем к работе 31 октября в Калифорнии. Скорее всего, именно там Миллеру и компании удастся найти дистрибьютора.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джордж Миллер возглавит жюри фестиваля в Каннах
Джордж Миллер рассказал о продолжении «Безумного Макса»
Джордж Миллер пока не готов снимать пятого «Безумного Макса»
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Джордж Миллер (II)Тильда СуинтонИдрис Эльба

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.
Юрий Григорьев
23 октября ушёл из жизни артист эстрады Юрий Григорьев.
Олег Шилкин
22 октября трагически погиб каскадёр Олег Шилкин.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Лариса Барабанова
Андрей Гусев
Елена Дудина
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Роджер Аллам
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези, экранизация
Дания, Швеция, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью