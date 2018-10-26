Тильда Суинтон и Идрис Эльба сыграют в новом фильме Джорджа Миллера

Тильда Суинтон
и Идрис Эльба
дали согласие на главные роли в новой картине создателя «Безумного Макса» Джорджа Миллера
.
Согласно THR
, это будет масштабная история любви, в которой примет участие джинн. Рабочие названия ленты, чей сценарий написал сам Миллер, – «Три тысячи лет тоски»
и «Джинн»
. Других подробностей пока нет.
Судьба будущего фильма решится на Американском кинорынке, приступающем к работе 31 октября в Калифорнии. Скорее всего, именно там Миллеру и компании удастся найти дистрибьютора.
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