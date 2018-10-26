Завершились съёмки боевика «Живая мина»

В Ярославле завершились съёмки десятисерийного остросюжетного боевика «Живая мина», производством которого занимались кинокомпания IKa film и «Киностудия КИТ». Главную роль – сапёра Владимира Фадеева – исполнил Антон Васильев, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Фадеев жил и работал по закону «Фадеев всегда прав, кто не прав – тот не Фадеев». Он был профессионалом и ему были подвластны самые сложные взрывные устройства. Но его самоуверенность и самонадеянность сыграли с ним злую шутку. При разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии, он не учёл дублирующий взрыватель, и после его команды автобус взлетел на воздух. Фадеев на всю жизнь запомнил лицо улыбающейся сирийской девушки из Красного Креста. Посттравматический синдром заставил его комиссоваться. Теперь он выкинутый на обочину жизни пьяница. Но всё меняется, когда в музее, где он подрабатывает охранником, происходит взрыв. И Фадеев снова становится нужным: только он способен понять, как действует подрывник. Следователь Веснецова (Виктория Корлякова) берёт его своим консультантом, но Фадеев скрывает от неё одну свою проблему, из-за которой происходит несколько неожиданных ситуаций.
Во время съёмок Антон Васильев погружался в ледяную воду, участвовал в погоне на лодках, предотвратил не один десяток взрывов и ввязался в несколько драк. Чтобы всё получилось максимально реалистично, создатели сериала обращались за консультацией к полковникам, сотрудникам ОМОНа, экспертам по разминированию бомб, военным, находившимся в горячих точках, и настоящему сапёру.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Это история про неразговорчивого, брутального, небритого человека, который поставил крест на своей жизни и просто существует. В этом герое много личного, прочитанного и увиденного. Он проходит путь от полного самоуничтожения до надежды на "воскрешение". Мне было интересно оказаться в "шкуре" такого человека.
Мой герой — сапёр и к взрывам должен относиться хладнокровно. Мне нелегко было сохранять спокойствие, когда за спиной в воздух взлетала машина. Ты вроде бы знаешь, что сейчас "рванёт", но все равно непроизвольно морщишься и волосы сами дыбом встают. Я, наверное, раз 20 бы подорвался: то провод не с первого раза перекушу, то бомбу случайно уроню. Хорошо, что это кино, и, в отличие от жизни, здесь есть дубли», — рассказал Антон Васильев.
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