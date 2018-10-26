Завершились съёмки боевика «Живая мина»

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26 октября ТНТ представил восемь премьер В новом сезоне покажут «Год культуры», «Патриот», «Полярный 17» и ещё пять новых сериалов.

26 октября Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket объявил свою программу Мероприятие состоится со 2 по 4 ноября в петербургском творческом пространстве «Пальма».