Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки боевика «Живая мина»

26 октября
2018 год

Новости кино >>
26 октября 2018
В Ярославле завершились съёмки десятисерийного остросюжетного боевика «Живая мина», производством которого занимались кинокомпания IKa film и «Киностудия КИТ». Главную роль – сапёра Владимира Фадеева – исполнил Антон Васильев, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Завершились съёмки боевика «Живая мина»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Фадеев жил и работал по закону «Фадеев всегда прав, кто не прав – тот не Фадеев». Он был профессионалом и ему были подвластны самые сложные взрывные устройства. Но его самоуверенность и самонадеянность сыграли с ним злую шутку. При разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии, он не учёл дублирующий взрыватель, и после его команды автобус взлетел на воздух. Фадеев на всю жизнь запомнил лицо улыбающейся сирийской девушки из Красного Креста. Посттравматический синдром заставил его комиссоваться. Теперь он выкинутый на обочину жизни пьяница. Но всё меняется, когда в музее, где он подрабатывает охранником, происходит взрыв. И Фадеев снова становится нужным: только он способен понять, как действует подрывник. Следователь Веснецова (Виктория Корлякова) берёт его своим консультантом, но Фадеев скрывает от неё одну свою проблему, из-за которой происходит несколько неожиданных ситуаций.

Во время съёмок Антон Васильев погружался в ледяную воду, участвовал в погоне на лодках, предотвратил не один десяток взрывов и ввязался в несколько драк. Чтобы всё получилось максимально реалистично, создатели сериала обращались за консультацией к полковникам, сотрудникам ОМОНа, экспертам по разминированию бомб, военным, находившимся в горячих точках, и настоящему сапёру.

Завершились съёмки боевика «Живая мина»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Это история про неразговорчивого, брутального, небритого человека, который поставил крест на своей жизни и просто существует. В этом герое много личного, прочитанного и увиденного. Он проходит путь от полного самоуничтожения до надежды на "воскрешение". Мне было интересно оказаться в "шкуре" такого человека.
Мой герой — сапёр и к взрывам должен относиться хладнокровно. Мне нелегко было сохранять спокойствие, когда за спиной в воздух взлетала машина. Ты вроде бы знаешь, что сейчас "рванёт", но все равно непроизвольно морщишься и волосы сами дыбом встают. Я, наверное, раз 20 бы подорвался: то провод не с первого раза перекушу, то бомбу случайно уроню. Хорошо, что это кино, и, в отличие от жизни, здесь есть дубли», — рассказал Антон Васильев.

В сериале Михаила Кабанова также заняты Петар Зекавица, Арсений Робак, Мария Свирид, Святослав Астрамович, Виталий Ходин и другие актёры.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Антон Васильев сыграет комиссованного из Сирии сапёра
Поиск по меткам
БоевикРоссийские сериалы
персоны
Святослав АстрамовичАнтон Васильев (III)Петар ЗекавицаМихаил Кабанов (II)Виктория КорляковаАрсений РобакМария СвиридВиталий Ходин
фильмы
Живая мина

фотографии >>
Завершились съёмки боевика «Живая мина» фотографии
Завершились съёмки боевика «Живая мина» фотографии
Завершились съёмки боевика «Живая мина» фотографии
Завершились съёмки боевика «Живая мина» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.
Юрий Григорьев
23 октября ушёл из жизни артист эстрады Юрий Григорьев.
Олег Шилкин
22 октября трагически погиб каскадёр Олег Шилкин.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Лариса Барабанова
Андрей Гусев
Елена Дудина
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Роджер Аллам
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези, экранизация
Дания, Швеция, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью