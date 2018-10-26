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Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket объявил свою программу

26 октября
2018 год

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26 октября 2018
Со 2 по 4 ноября в петербургском творческом пространстве «Пальма» состоится Молодёжный кинорынок Cinemarket 2018, который объединит ведущих российских продюсеров дебютного и независимого кино, представителей кино- и телекомпаний, а также начинающих сценаристов и режиссеров, нацеленных воплотить на экране свои первые фильмы. В его рамках пройдёт обширная программа, включающая питчинги кино- и телепроектов, образовательную и деловую секции, кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба Кино.Платформы Potential, выступающей организатором кинорынка.

В качестве экспертов в Санкт-Петербург приедут продюсеры Елена Гликман, Екатерина Филиппова, Сергей Корнихин, Юлия Мишкинене, Руслан Татаринцев, Игорь Мишин, режиссёры Анна Меликян, Алексей Нужный, Антон Бильжо, Александр Хант, Борис Гуц, актёры Ирина Старшенбаум, Семён Трескунов, кинокритики Мария Токмашева, Егор Беликов, глава кинокомпании «Невафильм» Олег Березин, представители крупных российских кинокомпаний, онлайн-платформ и телеканалов.

Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket объявил свою программу
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential

Ключевыми сессиями рынка станут питчинги – публичные защиты проектов художественных фильмов, теле- и веб-сериалов, отобранных в рамках предварительных конкурсов. Презентации проектов пройдут в категориях: «Полный метр», «Короткий метр», «Хай-концепт сериалы» и «Work-in-Progress: проекты на стадии разработки». Всего на участие в конкурсах было подано 263 заявки, из них порядка 30 проектов будет представлено жюри.

В Cinemarket примет участие компания СТВ, чей глава Сергей Сельянов ответит на вопросы гостей кинорынка на Q&A сессии 4 ноября. Продюсер компании Наталья Дрозд выступит в этот же день с лекцией о копродукции. Особое внимание в программе будет уделено проблеме продвижения дебютного кино. В панельной дискуссии «Новая дистрибуция: продвижение дебютов» примут участие представители интернет-платформ Вконтакте, ivi.ru, Start.ru, Okko, Cinepromo, сервиса краудфандинга Planeta.ru, кинотеатра «Англетер». Модератором дискуссиивыступит Олег Березин. Отдельный фокус получит и направление телесериалов. Помимо тематического питчинга и Q&A сессии с представителями канала ТВ-3, пройдёт мастер-класс Игоря Мишина, посвящённый современным трендам российских сериалов.

Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket объявил свою программу
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential

На важную для всех дебютантов тему умения эффективно подавать и продавать свои идеи пойдёт речь на Круглом столе «Продюсеры в поисках авторов: правильное представление проектов». Модератором встречи выступит креативный продюсер канала ТВ-3, куратор деловой программы Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Анна Гудкова. В обсуждении примут участие Екатерина Филиппова, Юлия Мишкинене, Игорь Мишин и другие. Анна Меликян, Алексей Нужный, Антон Бильжо обсудят в дискуссии «Нужно ли режиссёру быть продюсером своих фильмов». Их коллеги по цеху начинающие свой профессиональный путь в кино – Александр Хант и Борис Гуц – в отдельной сессии поделятся собственным недавним опытом запуска своих дебютных картин.

«Для молодых талантов участие в кинорынке – это реальный шанс познакомиться с профессионалами индустрии, получить оценку экспертов, найти для своих проектов команду, продюсера, финансирование и, конечно же, зарядиться новой творческой энергией. А для представителей индустрии – это возможность подыскать для себя новых перспективных авторов и почерпнуть свежие идеи. Очень надеемся, что совместными усилиями нам удастся создать в Петербурге эффективную рабочую площадку для регулярных встреч кинокомпаний, продюсеров и начинающих кинематографистов», – заявила директор кинорынка Cinemarket Александра Алёхина.
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