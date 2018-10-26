Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket объявил свою программу

Со 2 по 4 ноября в петербургском творческом пространстве «Пальма» состоится Молодёжный кинорынок Cinemarket 2018, который объединит ведущих российских продюсеров дебютного и независимого кино, представителей кино- и телекомпаний, а также начинающих сценаристов и режиссеров, нацеленных воплотить на экране свои первые фильмы. В его рамках пройдёт обширная программа, включающая питчинги кино- и телепроектов, образовательную и деловую секции, кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба Кино.Платформы Potential, выступающей организатором кинорынка.
Ключевыми сессиями рынка станут питчинги – публичные защиты проектов художественных фильмов, теле- и веб-сериалов, отобранных в рамках предварительных конкурсов. Презентации проектов пройдут в категориях: «Полный метр», «Короткий метр», «Хай-концепт сериалы» и «Work-in-Progress: проекты на стадии разработки». Всего на участие в конкурсах было подано 263 заявки, из них порядка 30 проектов будет представлено жюри.
В Cinemarket примет участие компания СТВ, чей глава Сергей Сельянов ответит на вопросы гостей кинорынка на Q&A сессии 4 ноября. Продюсер компании Наталья Дрозд выступит в этот же день с лекцией о копродукции. Особое внимание в программе будет уделено проблеме продвижения дебютного кино. В панельной дискуссии «Новая дистрибуция: продвижение дебютов» примут участие представители интернет-платформ Вконтакте, ivi.ru, Start.ru, Okko, Cinepromo, сервиса краудфандинга Planeta.ru, кинотеатра «Англетер». Модератором дискуссиивыступит Олег Березин. Отдельный фокус получит и направление телесериалов. Помимо тематического питчинга и Q&A сессии с представителями канала ТВ-3, пройдёт мастер-класс Игоря Мишина, посвящённый современным трендам российских сериалов.
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential
На важную для всех дебютантов тему умения эффективно подавать и продавать свои идеи пойдёт речь на Круглом столе «Продюсеры в поисках авторов: правильное представление проектов». Модератором встречи выступит креативный продюсер канала ТВ-3, куратор деловой программы Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Анна Гудкова. В обсуждении примут участие Екатерина Филиппова, Юлия Мишкинене, Игорь Мишин и другие. Анна Меликян, Алексей Нужный, Антон Бильжо обсудят в дискуссии «Нужно ли режиссёру быть продюсером своих фильмов». Их коллеги по цеху начинающие свой профессиональный путь в кино – Александр Хант и Борис Гуц – в отдельной сессии поделятся собственным недавним опытом запуска своих дебютных картин.
«Для молодых талантов участие в кинорынке – это реальный шанс познакомиться с профессионалами индустрии, получить оценку экспертов, найти для своих проектов команду, продюсера, финансирование и, конечно же, зарядиться новой творческой энергией. А для представителей индустрии – это возможность подыскать для себя новых перспективных авторов и почерпнуть свежие идеи. Очень надеемся, что совместными усилиями нам удастся создать в Петербурге эффективную рабочую площадку для регулярных встреч кинокомпаний, продюсеров и начинающих кинематографистов», – заявила директор кинорынка Cinemarket Александра Алёхина.
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