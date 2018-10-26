ТНТ представил восемь премьер

25 октября в кинотеатре «Октябрь» директор ТНТ Роман Петренко представил премьеры 2019 года. Согласно пресс-службе телеканала, в грядущем сезоне будет представлено на суд зрителей восемь драматических и комедийных сериалов.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
«Год культуры» с Фёдором Бондарчуком в главной роли наконец-то полностью снят и готов к эфиру. После прямой линии с президентом нерадивого московского чиновника из министерства образования в наказание отправляют в провинциальный ВУЗ. Он должен сделать учебное заведение одним из 100 лучших вузов страны или его карьере придёт конец. Герои в исполнении Ольги Медынич, Александра Обласова, Игоря Угольникова и Марии Ахметзяновой перенесут зрителей в небольшой город Вернхнеямск, где будет разворачиваться сюжет. «Патриот» представляет собой комедийный сериал про спецназовца Саню Кучина, который возвращается после службы в родной город и планирует там навести порядок. Он временно устраивается работать охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта». Саня, честный, патриотичный, деятельный, верящий в великую Россию, пытается встроиться в мирную гражданскую жизнь. Ему категорически не нравится мещанство, разгильдяйство, пьянство, коррупция и безразличие местных обитателей. Что произойдёт с идеальным героем в совсем неидеальном мире?
«Полярный 17» с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным, Владимиром Епифанцевым и Екатериной Шпицей также полностью отснят. Бывший бандит, ранее известный по кличке Витя-Мясник (Пореченков), забывает пароль от счёта, на котором хранится общак, и пускается в бега. Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где время остановилось и по-прежнему царят его родные лихие 90-е. «Самки богомола» поведают правдивую историю о четырёх подругах, которые вот уже на протяжении десяти лет ведут общий чат в мессенджере, где делятся самым сокровенным. Где ещё женщина может быть по-настоящему откровенной, как не в секретном чате с теми, кто всегда поймёт? Одну из главных ролей сыграла победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина.
«Жуки» расскажут о трёх юных московских программистах, которые находятся в шаге от заключения контракта с крупным инвестором. Основная цель Никиты, Артемия и Дениса - любой ценой откупиться от альтернативной службы и уехать из деревни в Москву. Поначалу им кажется, что это займёт всего несколько дней, которых хватит для того, чтобы доделать и продать приложение. Но после того, как все их компьютеры и личные вещи сгорают, их положение значительно усложняется. На что пойдут герои ради того, чтобы продолжить работу? «Триада» – комедийный сериал о том, как в жизни обычного мужчины случилось необычное несчастье. У Толика была жена, постоянная любовница и случайная связь. Нормальный джентельменский набор, которым он даже гордился. Впрочем, гордился недолго. Это непростая история о выборе, когда человек становится заложником своей порядочности. А «Большой человек» расскажет с юмором о любви к еде и женщинам. Главный герой, в исполнении Евгения Кулика, ведёт тяжелейшую и бескомпромиссную борьбу с самим собой.
Напоследок был представлен фантастический «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. Начало 19 века, в результате научного эксперимента учёного энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Рыльский. Поручик попадает в молодую семью учёного, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое, машина времени ломается, и тут начинаются самые настоящие приключения Григория в 21 веке.
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