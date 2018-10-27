Ричард Линклейтер снимет кино про комика Билла Хикса

Ричард Линклейтер
поставит и спродюсирует по собственному сценарию биографическую ленту об американском стендап-комике Билле Хиксе
. Режиссёр подписал контракт со студией Focus Features, уверяет Collider
.
Хикс является земляком Линклейтера, поскольку родился и вырос в Хьюстоне. Начал выступать в начале 80-х и прославился тем, что бросил вызов мейнстриму, стремясь «просветить людей и заставить их думать самостоятельно»
. Использовал непристойный язык с примесью чёрного юмора и описывал себя как «Хомского с шутками ниже пояса»
. От него досталось немало язвительных замечаний обществу, религии, политике и философии. Часто критиковал потребительство, поверхностность, посредственность и банальность в средствах массовой информации и массовой культуре, называя эти явления орудиями, используемыми правящим классом для того, чтобы «держать людей в тупости и апатии»
. Умер в 32 года 26 февраля 1994-го от рака поджелудочной железы, после чего его творчество завоевало значительное признание и популярность. В частности, в 2004-м его имя заняло 19-е место в списке величайших стендап-комиков всех времён по версии Comedy Central, а через три года в подобном же списке по версии британского телеканала Channel 4 Хикс оказался на 6-м месте. В 2010 году про комика сняли документальную ленту American: The Bill Hicks Story
.
По словам Линклейтера, «в мире не было других людей, похожих на него. Его взгляды, мнение, ум, мышление. В жизни я часто думаю о том, а что бы сделал Хикс в этой ситуации?».
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