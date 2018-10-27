Крис Прэтт сыграет в новом фильме Тэйлора Шеридана

Крис Прэтт
планирует сыграть в новой картине Тэйлора Шеридана
(«Убийца»
), основанной на его же сценарии. В настоящий момент с актёром ведутся переговоры, уточняет Variety
.
Это будет криминальный экшен-триллер под названием Fast
, чей сюжет закручен вокруг бывшего спецназовца, решившего объединить силы с управлением по борьбе с наркотиками для проведения секретной операции. Их задачей станет ликвидирование наркокартеля, существующего при поддержке ЦРУ.
Идея фильма к Шеридану пришла давно, но Warner Bros. из-за предполагаемого бюджета в 70-80 миллионов долларов отказывалась его запускать в производство, пока на главную роль не будет найдена какая-либо звезда. Теперь у них появился Прэтт, и проекту могут дать зелёный свет.
Продюсером ленты выступит Дэвид Хеймэн
. Съёмки начнутся сразу, как только студия подпишет контракт с Прэттом.
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