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Крис Прэтт сыграет в новом фильме Тэйлора Шеридана

27 октября
2018 год

Новости кино >>
27 октября 2018
Крис Прэтт планирует сыграть в новой картине Тэйлора Шеридана («Убийца»), основанной на его же сценарии. В настоящий момент с актёром ведутся переговоры, уточняет Variety.

Крис Прэтт / Тэйлор Шеридан

Это будет криминальный экшен-триллер под названием Fast, чей сюжет закручен вокруг бывшего спецназовца, решившего объединить силы с управлением по борьбе с наркотиками для проведения секретной операции. Их задачей станет ликвидирование наркокартеля, существующего при поддержке ЦРУ.

Идея фильма к Шеридану пришла давно, но Warner Bros. из-за предполагаемого бюджета в 70-80 миллионов долларов отказывалась его запускать в производство, пока на главную роль не будет найдена какая-либо звезда. Теперь у них появился Прэтт, и проекту могут дать зелёный свет.

Продюсером ленты выступит Дэвид Хеймэн. Съёмки начнутся сразу, как только студия подпишет контракт с Прэттом.
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