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«Человек, который удивил всех» нацелился на «Золотой глобус»

27 октября
2018 год

Новости кино >>
27 октября 2018
Картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» выдвинута Россией на соискание премии «Золотой глобус», чья торжественная церемония награждения состоится 6 января 2019 года.

«Мы зарегистрировали и выдвинули на "Золотой глобус" фильм "Человек, который удивил всех". Это единственная российская картина, которая в этом году получила приз на престижном Венецианском кинофестивале, и мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам. Режиссёрам удалось создать очень актуальную и тонкую картину, которая понятна как российской, так и зарубежной аудитории», – цитирует агентство РИА Новости генерального продюсера фильма Екатерину Филиппову.

«Человек, который удивил всех» нацелился на «Золотой глобус»

По сюжету сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своём посёлке человек. Они с женой Натальей (Наталья Кудряшова) ждут второго ребёнка. Неожиданно Егор узнаёт, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

На счету ленты Меркуловой и Чупова приз Мостры за лучшую женскую роль, а также награды международных кинофестивалей в Пинъяо и в Египте.
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