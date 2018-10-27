Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге»

По сюжету чемпион Европы по лёгкой атлетике Сергей Бороздин (Романцов) попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя (Максимова), расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.
«Спортивные драмы в нашем кино сейчас актуальны как никогда, однако мы решили раскрыть тему спорта по-другому, – рассказывает генеральный продюсер кинокомпании «Революция Фильм» Артём Виткин. – И предложим зрителю спортивный мистический триллер, где мистика – ключевой образующий элемент сюжета. Ну и, как и положено настоящему триллеру, здесь есть крепкая любовная история между героями Полины Максимовой и Евгения Романцова, между ними такой ток, такая энергия, что, мы уверены, эта пара запомнится зрителям как одна из лучших в жанре».
По словам генерального продюсера кинокомпании Nautilus Media Руслана Сорокина история, которая лежит в основе сюжета, хоть и мистическая, но вполне о реальных вещах: о чувствах, которые герой и все мы испытываем в жизни: «Это кино и об умении прощать самого себя, и о том, как найти силы жить в настоящем и думать о будущем, когда, казалось бы, всё потеряно. Фильм может и должен тронуть сердца не только любителей спортивного кино. Для этого у нас есть отличная команда профессионалов: талантливые актёры, режиссёр Андрей Загидуллин, его глубокий подход нас поразил – удивительно психологичный взгляд, оператор-постановщик Антон Зенкович умеет работать с пластикой кадра в жанре триллер и передавать атмосферу саспенса, создаёт на экране красивые выразительные образы. Для нас с Артёмом было важно собрать людей, у которых горят глаза, а на счету – большое количество успешных коммерческих проектов».
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