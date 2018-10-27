Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге»

27 октября
2018 год

Новости кино >>
27 октября 2018
В Москве полным ходом идут съёмки мистического спортивного триллера Андрея Загидуллина «Бег» по сценарию Юлии Идлис с Полиной Максимовой и Евгением Романцовым в главных ролях. Согласно пресс-службе фильма, в нём также задействованы Мария Ахметзянова, Данила Якушев, Данил Стеклов, Олег Васильков, Надежда Маркина, Сергей Сосновский и другие актёры. Лента создаётся при поддержке Министерства культуры России. Выход на экраны кинотеатров запланирован на 2019 год.

Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге»
фото: Пресс-служба фильма

По сюжету чемпион Европы по лёгкой атлетике Сергей Бороздин (Романцов) попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя (Максимова), расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

«Спортивные драмы в нашем кино сейчас актуальны как никогда, однако мы решили раскрыть тему спорта по-другому, – рассказывает генеральный продюсер кинокомпании «Революция Фильм» Артём Виткин. – И предложим зрителю спортивный мистический триллер, где мистика – ключевой образующий элемент сюжета. Ну и, как и положено настоящему триллеру, здесь есть крепкая любовная история между героями Полины Максимовой и Евгения Романцова, между ними такой ток, такая энергия, что, мы уверены, эта пара запомнится зрителям как одна из лучших в жанре».

По словам генерального продюсера кинокомпании Nautilus Media Руслана Сорокина история, которая лежит в основе сюжета, хоть и мистическая, но вполне о реальных вещах: о чувствах, которые герой и все мы испытываем в жизни: «Это кино и об умении прощать самого себя, и о том, как найти силы жить в настоящем и думать о будущем, когда, казалось бы, всё потеряно. Фильм может и должен тронуть сердца не только любителей спортивного кино. Для этого у нас есть отличная команда профессионалов: талантливые актёры, режиссёр Андрей Загидуллин, его глубокий подход нас поразил – удивительно психологичный взгляд, оператор-постановщик Антон Зенкович умеет работать с пластикой кадра в жанре триллер и передавать атмосферу саспенса, создаёт на экране красивые выразительные образы. Для нас с Артёмом было важно собрать людей, у которых горят глаза, а на счету – большое количество успешных коммерческих проектов».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь
Полина Максимова и Роман Курцин сыграют семейную пару на грани развода
Поиск по меткам
мистикаРоссийские фильмыФильмы о спорте
персоны
Мария АхметзяноваОлег ВасильковАртём ВиткинАндрей ЗагидуллинАнтон ЗенковичПолина МаксимоваНадежда МаркинаЕвгений РоманцовРуслан СорокинСергей СосновскийДанил СтекловДанила Якушев
фильмы
Бег

фотографии >>
Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге» фотографии
Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге» фотографии
Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге» фотографии
Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.
Юрий Григорьев
23 октября ушёл из жизни артист эстрады Юрий Григорьев.
Олег Шилкин
22 октября трагически погиб каскадёр Олег Шилкин.

День рождения >>

Неонила Белецкая
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (III)
Даниил Сагал
Геннадий Свирь
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Роберт Пикардо
Альбер Прежан
Тереза Райт
Питер Ферт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези, экранизация
Дания, Швеция, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью