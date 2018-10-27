Александр Ажа превратит настолку в мультфильм

Александр Ажа
адаптирует для большого экрана настольную игру «О мышах и тайнах»
(Mice and Mystics), сообщает Variety
.
Сценарий к ленте напишет сам режиссёр вместе с Дэвидом Лесли Джонсоном
. Переговоры о приобретении прав на экранизацию ведёт кинокомпания DreamWorks Animation, следовательно, зрителей ожидает мультфильм от мастера ужасов.
По сюжету ролевой игры герои некогда были людьми, обитавшими в сказочном королевстве, пока злая колдунья Ванестра не превратила их в грызунов. Игроки помогали персонажам сбежать из заточения в замке, попутно расправляясь с крысами, тараканами, пауками и котом Броуди.
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