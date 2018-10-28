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Бобу Фетта похоронили

28 октября
2018 год

Новости кино >>
28 октября 2018
Cпин-офф «Звёздных войн» об охотнике за головами Бобе Фетте полностью ликвидирован, уверяет Deadline.

По словам президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, проект мёртв, и студия полностью сосредоточила своё внимание на грядущем сериале Джона Фавро «Мандалорианец». Причиной закрытия сольника Фетта, разумеется, послужил провальный прокат фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории», и Lucasfilm и Disney пришли к выводу, что не стоит надоедать фанатам серии каждый год.


Режиссёрское кресло фильма планировал занять Джеймс Мэнголд. Он же корпел над сценарием вместе с Саймоном Кинбергом. Последний также должен был взять на себя продюсерские функции.

Пока неизвестно, дадут ли зелёный свет другому спин-оффу космической саги, посвящённому Оби-Ван Кеноби.
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