Бобу Фетта похоронили

Cпин-офф «Звёздных войн»
об охотнике за головами Бобе Фетте
полностью ликвидирован, уверяет Deadline
.
По словам президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
, проект мёртв, и студия полностью сосредоточила своё внимание на грядущем сериале Джона Фавро «Мандалорианец»
. Причиной закрытия сольника Фетта, разумеется, послужил провальный прокат фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»
, и Lucasfilm и Disney пришли к выводу, что не стоит надоедать фанатам серии каждый год.
Режиссёрское кресло фильма планировал занять Джеймс Мэнголд
. Он же корпел над сценарием вместе с Саймоном Кинбергом
. Последний также должен был взять на себя продюсерские функции.
Пока неизвестно, дадут ли зелёный свет другому спин-оффу космической саги, посвящённому Оби-Ван Кеноби.
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