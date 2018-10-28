«Бестолковые» обзаведутся ремейком

Студия Paramount Pictures приступила к разработке ремейка подростковой комедии «Бестолковые»
, где блистала Алисия Сильверстоун
. Об этом сообщает издание Variety
.
Над сценарием будущей ленты работает Маркита Робинсон
(«Блеск»
), а продюсером выступит Трэйси Оливер
(«Улётные девочки»
).
Оригинал Эми Хекерлинг
, увидевший свет в 1995-м и собравший в родном прокате 56 миллионов долларов при бюджете в 12, перенёс действие романа Джейн Остин «Эмма»
в Беверли-Хиллз конца ХХ века. Девушка-подросток Шер, чья мать умерла «от несчастного случая во время липоксации», воспитывается богатым отцом в просторном доме. Большую часть жизни она проводит в магазинах, выбирая вещи для своего необъятного гардероба. В центре сюжета — любовная история. Пока Шер вмешивается в любовные дела своих друзей, она почти не замечает своего сводного брата Джоша.
Компанию Сильверстоун в картине составили Стейси Дэш
, Пол Радд
, Брекин Мейер
, Доналд Фэйзон
, Джереми Систо
, Дэн Хедайя
, Уоллес Шоун
и ныне покойная Бриттани Мёрфи
. У фильма также есть телевизионная версия
, шедшая с 1996-го по 1999 год.
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