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«Бестолковые» обзаведутся ремейком

28 октября
2018 год

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28 октября 2018
Студия Paramount Pictures приступила к разработке ремейка подростковой комедии «Бестолковые», где блистала Алисия Сильверстоун. Об этом сообщает издание Variety.

Над сценарием будущей ленты работает Маркита Робинсон («Блеск»), а продюсером выступит Трэйси Оливер («Улётные девочки»).

«Бестолковые»

Оригинал Эми Хекерлинг, увидевший свет в 1995-м и собравший в родном прокате 56 миллионов долларов при бюджете в 12, перенёс действие романа Джейн Остин «Эмма» в Беверли-Хиллз конца ХХ века. Девушка-подросток Шер, чья мать умерла «от несчастного случая во время липоксации», воспитывается богатым отцом в просторном доме. Большую часть жизни она проводит в магазинах, выбирая вещи для своего необъятного гардероба. В центре сюжета — любовная история. Пока Шер вмешивается в любовные дела своих друзей, она почти не замечает своего сводного брата Джоша.

Компанию Сильверстоун в картине составили Стейси Дэш, Пол Радд, Брекин Мейер, Доналд Фэйзон, Джереми Систо, Дэн Хедайя, Уоллес Шоун и ныне покойная Бриттани Мёрфи. У фильма также есть телевизионная версия, шедшая с 1996-го по 1999 год.
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