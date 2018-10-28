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Александр Скарсгард получил главную роль в «Годзилле против Кинг-Конга»

28 октября
2018 год

Новости кино >>
28 октября 2018
Александр Скарсгард получил главную роль в кайдзю-фильме Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга». Кого именно сыграет актёр, пока тайна за семью печатями, уточняет Deadline.

Александр Скарсгард получил главную роль в «Годзилле против Кинг-Конга»
фото: joblo.com

За декорации отвечает художник Томас Хаммок, сотрудничавший с Вингардом в фильмах «Гость» и «Ведьма из Блэр: Новая глава», а автором сценария числится Терри Россио, работавший над «Годзиллой» Роланда Эммериха.

Компанию Скарсгарду также составят Данай Гурира, Демиан Бишир, Брайан Тайри Генри («Атланта») и Джулиан Деннисон («Дэдпул 2»). В июле появлялась информация об участии в фильме Фрэнсис Макдорманд, но позднее эти слухи опроверг агент актрисы.

«Годзиллу против Кинг-Конга» следует ожидать 22 мая 2020-го.
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