Александр Скарсгард получил главную роль в «Годзилле против Кинг-Конга»

Александр Скарсгард
получил главную роль в кайдзю-фильме Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга»
. Кого именно сыграет актёр, пока тайна за семью печатями, уточняет Deadline
.
За декорации отвечает художник Томас Хаммок
, сотрудничавший с Вингардом
в фильмах «Гость»
и «Ведьма из Блэр: Новая глава»
, а автором сценария числится Терри Россио
, работавший над «Годзиллой» Роланда Эммериха
.
Компанию Скарсгарду также составят Данай Гурира
, Демиан Бишир
, Брайан Тайри Генри
(«Атланта»
) и Джулиан Деннисон
(«Дэдпул 2»
). В июле появлялась информация об участии в фильме Фрэнсис Макдорманд
, но позднее эти слухи опроверг
агент актрисы.
«Годзиллу против Кинг-Конга» следует ожидать 22 мая 2020
-го.
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