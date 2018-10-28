Аня Тейлор-Джой станет «Эммой»

Аня Тейлор-Джой
воплотит образ Эммы в новой адаптации знаменитого романа Джейн Остин
.
Согласно THR
, экранизация станет полнометражным режиссёрским дебютом для Отем де Уайлд
, на чьём счету видеоклипы к песням Spoon, The Raconteurs, Death Cab for Cutie и других исполнителей, а также фотографии к обложкам альбомов групп She & Him, The White Stripes и Beck. Произведение адаптировала для кино лауреат Букеровской премии Элинор Кэттон
. Продюсерами выступают Тим Бивэн
, Эрик Филлнер
и Грэм Бродбент
.
Остин опубликовала свой четвёртый роман в 1815 году. Писательница с юмором поведала историю о молодой женщине Эмме Вудхаус, с увлечением сватающей своих знакомых и соседей.
Это не первая экранизация «Эммы»
. Ранее героиню играли Джуди Кэмпбелл
, Диана Фэйрфакс
, Доран Годвин
, Сонам Капур
, Алисия Сильверстоун
, Гвинет Пэлтроу
, Кейт Бекинсейл
и Ромола Гарай
.
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