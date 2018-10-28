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Аня Тейлор-Джой станет «Эммой»

28 октября
2018 год

Новости кино >>
28 октября 2018
Аня Тейлор-Джой воплотит образ Эммы в новой адаптации знаменитого романа Джейн Остин.


Согласно THR, экранизация станет полнометражным режиссёрским дебютом для Отем де Уайлд, на чьём счету видеоклипы к песням Spoon, The Raconteurs, Death Cab for Cutie и других исполнителей, а также фотографии к обложкам альбомов групп She & Him, The White Stripes и Beck. Произведение адаптировала для кино лауреат Букеровской премии Элинор Кэттон. Продюсерами выступают Тим Бивэн, Эрик Филлнер и Грэм Бродбент.

Остин опубликовала свой четвёртый роман в 1815 году. Писательница с юмором поведала историю о молодой женщине Эмме Вудхаус, с увлечением сватающей своих знакомых и соседей.

Это не первая экранизация «Эммы». Ранее героиню играли Джуди Кэмпбелл, Диана Фэйрфакс, Доран Годвин, Сонам Капур, Алисия Сильверстоун, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл и Ромола Гарай.
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Аня Тейлор-Джой станет «Эммой» фотографии
Аня Тейлор-Джой станет «Эммой» фотографии
Аня Тейлор-Джой станет «Эммой» фотографии
Аня Тейлор-Джой станет «Эммой» фотографии
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