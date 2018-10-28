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28 октября 2018
/
«Сияние» Стэнли Кубрика признано лучшим хоррором всех времён
«Сияние» Стэнли Кубрика признано лучшим хоррором всех времён
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28 октября 2018
«Сияние» Стэнли Кубрика
возглавило рейтинг ста лучших хорроров всех времён, составленный изданием
IndieWire
.
На втором месте оказалась
«Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера
, а третье занял
«Ребёнок Розмари» Романа Полански
. В первую десятку также вошли
«Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина
(4 место),
«Хэллоуин» Джона Карпентера
(5 место),
«Психоз» Альфреда Хичкока
(6 место),
«Глаза без лица» Жоржа Франжю
(7 место),
«Нечто»
всё того же Карпентера (8 место) и
«Чужой» Ридли Скотта
(9 место). Замыкает топ-10
«Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро
.
В список попали как классические фильмы ужасов (
«Люди-кошки»
,
«Я гуляла с зомби»
и
«Человек-леопард» Жака Турнёра
,
«Носферату, симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау
,
«Отвращение»
Полански,
«Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине
,
«Уродцы» Тода Браунинга
,
«Карнавал душ» Херка Харви
,
«Франкенштейн»
и
«Невеста Франкенштейна» Джеймса Уэйла
), так и работы нового поколения хоррормейкеров (
«Прочь» Джордана Пила
,
«Оно» Дэвида Роберта Митчелла
,
«Ведьма» Роберта Эггерса
,
«Бабадук» Дженнифер Кент
,
«Заклятие» Джеймса Вана
,
«Сырое» Джулии Дюкорно
,
«Суспирия» Луки Гуаданьино
).
Нашлось место и другим мастерам жанра и шедеврам. В частности, в топ вошли работы
Дарио Ардженто
,
Марио Бавы
,
Уэса Крэйвена
,
Сэма Рейми
,
Гора Вербински
,
Такаши Миике
,
Дэвида Линча
,
Дэвида Кроненберга
,
Гильермо дель Торо
,
Александра Ажа
,
«Молчание ягнят» Джонатана Демми
,
«Челюсти» Стивена Спилберга
и другие незабываемые ленты. 89-ю строчку хит-парада занимает
«Вий» Константина Ершова
и
Георгия Кропачёва
с
Леонидом Куравлёвым
и
Натальей Варлей
. Финальную же точку в рейтинге поставила
«Деревня проклятых» Вульфа Риллы
.
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Такаши Миике
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Фридрих Вильгельм Мурнау
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Джордан Пил
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Роман Полански
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Джордж Эй Ромеро
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Ридли Скотт
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