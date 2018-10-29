Ральфу Бакши исполнилось 80 лет

Сегодня, 29 октября
, исполнилось 80
лет выдающемуся американскому режиссёру-мультипликатору, сценаристу, продюсеру, одному из пионеров «взрослой» анимации Ральфу Бакши
, известность которому принесли «Огонь и лёд» и «Властелин колец».
Ральф Бакши
родился 29 октября 1938
года в палестинском городе Хайфа (ныне Израиль). Менее чем через год его семья бежала от надвигающейся Второй мировой войны в США, где мастер окончил школу искусств и поступил на работу на студию Terrytoons, которую возглавил. Несколько лет проработал в Paramount Pictures, затем создавал анимационные сериалы по комиксам «Человек-паук»
и «Майти-Маус»
.
Бакши стал одним из пионеров мультипликации «для взрослых», создавая фильмы с ротоскопированием и элементом эротики, который в 1970-80-е считался вызывающим для анимации, традиционно «детского» вида искусства. Его полнометражным дебютом стала адаптация комиксов «Приключения кота Фрица»
. Затем последовали сатирические «Трудный путь»
и «Чернокожие»
, а в 1977-м он впервые обратился к жанру фэнтези, сняв постапокалиптических «Волшебников»
. Мировая слава пришла к аниматору, когда он создал экранизацию «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина
и «Огонь и лёд»
, поставленный совместно со знаменитым художником Фрэнком Фразеттой
. В 80-е режиссёр снял мультфильмы «Поп Америка»
и «Хроника бутербродной войны»
.
Ещё в 1982-м Бакши попытался совместить действия живых актёров и анимационных персонажей, но получившаяся картина под названием «Эй, хорошо выглядишь»
была забракована студией Warner Bros., и ему пришлось переделывать её уже в виде обычного мультфильма с использованием ротоскопирования. Через десять лет мастер решил повторить свой опыт, сняв «Параллельный мир»
с Ким Бэсингер
и Брэдом Питтом
, но лента провалилась в прокате. Он также поставил игровой фильм «Крутые и чокнутые»
с Джаредом Лето
и Алисией Сильверстоун
, вошедший вместе с «Гонщиками» Роберта Родригеса
в цикл «Мятежное шоссе»
.
На счету Ральфа Бакши 65
режиссёрских работ. Последние десятилетия он предпочитает сотрудничать с телевидением и снимает короткометражки. Обладатель премии «Энни», а также наград фестивалей «Джиффони» и Cinequest.
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