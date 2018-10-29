Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ральфу Бакши исполнилось 80 лет

29 октября
2018 год

Новости кино >>
29 октября 2018
Сегодня, 29 октября, исполнилось 80 лет выдающемуся американскому режиссёру-мультипликатору, сценаристу, продюсеру, одному из пионеров «взрослой» анимации Ральфу Бакши, известность которому принесли «Огонь и лёд» и «Властелин колец».

Ральфу Бакши исполнилось 80 лет

Ральф Бакши родился 29 октября 1938 года в палестинском городе Хайфа (ныне Израиль). Менее чем через год его семья бежала от надвигающейся Второй мировой войны в США, где мастер окончил школу искусств и поступил на работу на студию Terrytoons, которую возглавил. Несколько лет проработал в Paramount Pictures, затем создавал анимационные сериалы по комиксам «Человек-паук» и «Майти-Маус».

Бакши стал одним из пионеров мультипликации «для взрослых», создавая фильмы с ротоскопированием и элементом эротики, который в 1970-80-е считался вызывающим для анимации, традиционно «детского» вида искусства. Его полнометражным дебютом стала адаптация комиксов «Приключения кота Фрица». Затем последовали сатирические «Трудный путь» и «Чернокожие», а в 1977-м он впервые обратился к жанру фэнтези, сняв постапокалиптических «Волшебников». Мировая слава пришла к аниматору, когда он создал экранизацию «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина и «Огонь и лёд», поставленный совместно со знаменитым художником Фрэнком Фразеттой. В 80-е режиссёр снял мультфильмы «Поп Америка» и «Хроника бутербродной войны».

«Огонь и лёд»

Ещё в 1982-м Бакши попытался совместить действия живых актёров и анимационных персонажей, но получившаяся картина под названием «Эй, хорошо выглядишь» была забракована студией Warner Bros., и ему пришлось переделывать её уже в виде обычного мультфильма с использованием ротоскопирования. Через десять лет мастер решил повторить свой опыт, сняв «Параллельный мир» с Ким Бэсингер и Брэдом Питтом, но лента провалилась в прокате. Он также поставил игровой фильм «Крутые и чокнутые» с Джаредом Лето и Алисией Сильверстоун, вошедший вместе с «Гонщиками» Роберта Родригеса в цикл «Мятежное шоссе».

На счету Ральфа Бакши 65 режиссёрских работ. Последние десятилетия он предпочитает сотрудничать с телевидением и снимает короткометражки. Обладатель премии «Энни», а также наград фестивалей «Джиффони» и Cinequest.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Хроники Толкина
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияДень рожденияфэнтези
персоны
Ральф БакшиКим БэсингерДжаред ЛетоБрэд ПиттАлисия Сильверстоун
фильмы
Властелин колецКот ФрицКрутой и чокнутыйОгонь и лёдПараллельный мирПоп АмерикаТрудный путь

фотографии >>
Ральфу Бакши исполнилось 80 лет фотографии
Ральфу Бакши исполнилось 80 лет фотографии
«Властелин колец»
«Огонь и лёд»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Наталья Кенигсон
27 октября ушла из жизни актриса Наталья Кенигсон.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Елена Драпеко
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Евгения Чиркова
Катерина Шпица
Индиа Айсли
Мариуш Дмоховский
Ричард Дрейфус
Магдалена Завадская
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью