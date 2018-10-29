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Аарон Соркин снимет судебную драму с Сашей Бароном Коэном

29 октября
2018 год

Новости кино >>
29 октября 2018
Аарон Соркин подобрал себе новый проект для постановки. Согласно Empire, сценарист и режиссёр снимет по своему сценарию судебную драму «Суд над Чикагской семёркой» (The Trial of the Chicago 7), которую долгое время планировал поставить Стивен Спилберг.

Основой для игровой ленты послужит документальный мультфильм Бретта Моргана «Чикагская десятка», а на главную роль зовут Сашу Барона Коэна.

Аарон Соркин снимет судебную драму с Сашей Бароном Коэном
фото: dnaindia.com

Зрителям напомнят про то, как в 1968 году группа протестующих слишком рьяно выступила против съезда Демократической партии и спровоцировала бунт в Чикаго, что привело к привлечению к суду восьмерых полицейских и демонстрантов, среди которых особенно выделялся Эбби Хоффман (Коэн), неоднократно уличённый в саботаже. В результате с полицейских, виноватых в использовании слезоточивого газа, обвинения сняли, а один из протестующих получил четырёхлетний срок за оскорбление судьи. Досталось и остальным, поскольку они издевались над судебным процессом.
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