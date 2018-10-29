Аарон Соркин снимет судебную драму с Сашей Бароном Коэном

Аарон Соркин
подобрал себе новый проект для постановки. Согласно Empire
, сценарист и режиссёр снимет по своему сценарию судебную драму «Суд над Чикагской семёркой»
(The Trial of the Chicago 7), которую долгое время планировал поставить Стивен Спилберг
.
Основой для игровой ленты послужит документальный мультфильм Бретта Моргана «Чикагская десятка»
, а на главную роль зовут Сашу Барона Коэна
.
Зрителям напомнят про то, как в 1968 году группа протестующих слишком рьяно выступила против съезда Демократической партии и спровоцировала бунт в Чикаго, что привело к привлечению к суду восьмерых полицейских и демонстрантов, среди которых особенно выделялся Эбби Хоффман (Коэн), неоднократно уличённый в саботаже. В результате с полицейских, виноватых в использовании слезоточивого газа, обвинения сняли, а один из протестующих получил четырёхлетний срок за оскорбление судьи. Досталось и остальным, поскольку они издевались над судебным процессом.
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