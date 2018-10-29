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Завершились съёмки «Героя по вызову»

29 октября
2018 год

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29 октября 2018
Анна Зайцева завершила съёмки десятисерийного остросюжетного детектива «Герой по вызову» с Евгением Миллером и Кристиной Асмус в главных ролях, основанного на сценарии Андрея Кивинова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Сериал повествует о враче-неврологе по профессии и неудачнике по жизни Иване Лутошине (Миллер), который узнаёт, что у него неоперабельная опухоль мозга и ему осталось жить полгода. Он не хочет ждать мучительного конца и решает покончить жизнь самоубийством: напившись, он выходит на скоростную трассу и встаёт на полосе. Случайный знакомый – оперуполномоченный полиции Илья Туманов (Николай Клямчук) – спасает Лутошину жизнь и предлагает ему помощь, а именно – неофициальное участие в смертельно опасных операциях по поимке бандитов: если убьют – хотя бы не напрасно. Помогая Туманову, Лутошин знакомится со следователем СК Елизаветой Леоновой (Асмус) и вызывает у неё живой интерес, перетекающий в симпатию – ей импонирует его безрассудность и отвага. Спустя некоторое время Лутошин вновь проходит медицинское обследование, на котором выясняется, что опухоль замедлила рост. Он делает любопытный вывод: опухоль перестаёт расти, как только возникает реальная угроза жизни, связанная с помощью попавшим в беду людям. И теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.

Завершились съёмки «Героя по вызову»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Я играю следователя Следственного комитета. Лиза Леонова – капитан юстиции, ловко справляющаяся со своими профессиональными обязанностями. Ничего подобного в моей карьере ни в кино, ни в театре до этого момента не было, поэтому я практически сразу согласилась на эту роль. Лиза сильная, умная, решительная, эмоциональная девушка. В любой роли интересна арка персонажа, его изменение. В Лизе оно тоже происходит с появлением в жизни Ивана Лутошина, которого блестяще играет Евгений Миллер», – рассказала о своей роли Кристина Асмус.

Съёмки сериала прошли в Москве и Московской области. Компанию вышеназванным актёрам составили Михаил Евланов, Марина Калецкая, Владимир Виноградов, Константин Тополага, Константин Соловьёв, Наталия Лесниковская и многие другие.
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