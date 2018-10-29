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«Акварель» Виктора Косаковского покажут в Северной Америке, Австралии и Скандинавии

29 октября
2018 год

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29 октября 2018
Компания Sony Pictures Classics приобрела права у Participant Media на прокат фильма Виктора Косаковского «Акварель» на территории Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америки, Скандинавии, Южной Африки и Индии. Лента выйдет на экраны в 2019 году, уточняет пресс-служба компании РОСКИНО.

«Для меня "Акварель" – это очень личная история, воплощающая в себе все существующие эмоции, от радости и восторга до экзистенциальной тревоги и благоговейного ужаса. Я очень рад и благодарен тому, что у меня есть возможность сотрудничать с Sony Pictures. У этой компании богатейший опыт работы над такими фильмами, которые не только заставляют задуматься, но и невероятно вдохновляют», – прокомментировал итоги сделки Виктор Косаковский.

«Акварель»

«Акварель» – документальный проект, демонстрирующий многообразную красоту и необузданную мощь воды, экспериментальная картина, снятая в уникальном формате, разработанном самим Косаковским, – 96 кадров в секунду. Эта история – стихийное напоминание о том, что человек ничто в сравнении с всесокрушающей силой самого ценного природного ресурса планеты Земля. Главный персонаж "Акварели" – вода, которая проходит путь от хрупкого льда озера Байкал в России до мощного водопада Анхель в Венесуэле, через Майами, охваченный ураганом Ирма. Косаковский снимает воду во всех её ипостасях в поразительных визуальных подробностях. Картина, представляющая собой копродукцию Великобритании, Германии и Дании, была тепло принята на недавно прошедшем Венецианском фестивале.

По словам представителя Sony Pictures Classics Майкла Баркера, режиссёр «создал завораживающее экранное полотно при частоте 96 кадров в секунду. Мы очень рады, что нам представилась возможность познакомить аудиторию с этой картиной потрясающей силы».
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