Карен Гиллан посетит Москву

Звезда сериала «Доктор Кто»
и марвеловских кинокомиксов Карен Гиллан
в ноябре посетит Москву. Как сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections, шотландская актриса станет гостем 19-го фестиваля «Новое британское кино»
.
В рамках смотра состоится российская премьера картины «Вечеринка только начинается»
. Гиллан лично представит зрителям свой режиссерский дебют и ответит на вопросы зрителей после показа. Вместе с Карен фестиваль также посетит продюсер фильма Мали Элфмен
, дочь композитора Дэнни Элфмена
.
Показ ленты на английском языке с русскими субтитрами состоится в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 6 ноября
в 20:00. Билеты можно приобрести здесь
.
7 ноября
в 19:00 желающие смогут бесплатно посетить творческую встречу с Гиллан и Элфмен в Московской Школе Кино. На мероприятие, которое будет сопровождаться синхронным переводом, следует зарегистрироваться
.
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