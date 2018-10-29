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Карен Гиллан посетит Москву

29 октября
2018 год

Новости кино >>
29 октября 2018
Звезда сериала «Доктор Кто» и марвеловских кинокомиксов Карен Гиллан в ноябре посетит Москву. Как сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections, шотландская актриса станет гостем 19-го фестиваля «Новое британское кино».


В рамках смотра состоится российская премьера картины «Вечеринка только начинается». Гиллан лично представит зрителям свой режиссерский дебют и ответит на вопросы зрителей после показа. Вместе с Карен фестиваль также посетит продюсер фильма Мали Элфмен, дочь композитора Дэнни Элфмена.

Показ ленты на английском языке с русскими субтитрами состоится в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 6 ноября в 20:00. Билеты можно приобрести здесь.

7 ноября в 19:00 желающие смогут бесплатно посетить творческую встречу с Гиллан и Элфмен в Московской Школе Кино. На мероприятие, которое будет сопровождаться синхронным переводом, следует зарегистрироваться.
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