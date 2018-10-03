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Андрей Смирнов сбежал из тюрьмы ради сына

3 октября
2018 год

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3 октября 2018
Телеканал НТВ с 8 октября начинает показ новой остросюжетной комедии «Динозавр», главную роль в которой исполнил Андрей Смирнов, сообщает пресс-служба канала.

Андрей Смирнов сбежал из тюрьмы ради сына
фото: Кадр из сериала "Динозавр"/НТВ

Герою Смирнова – Семёну Бабушкину – сильно за шестьдесят, и большую часть своей жизни он провёл в «местах не столь отдалённых». Он отбывает срок в колонии-поселении, где в его попечении находится маяк. В свободное время он ловит рыбу, иногда его выпускают за территорию – собирать грибы и ягоды. Выходить на свободу он не хочет, ведь там его никто не ждёт. Поэтому каждый раз, за день до истечения срока, он приходит к начальнику колонии и даёт ему «по морде»: таким способом он «продлевает» себе срок. Но его жизнь в корне меняется, когда дежурный прапорщик приносит ему пачку писем, из которых он узнаёт, что в Санкт-Петербурге у него есть взрослый сын Слава. Он сбегает из тюрьмы и приезжает к сыну: оказывается, он работает следователям по особо важным делам. Расследуя одно дело, Слава «перешёл дорогу» очень влиятельным людям и оказался в тюрьме: ему светит большой срок. Чтобы спасти сына, Бабушкину необходимо вспомнить все свои «профессиональные навыки».

«Мой герой довольно убедительно написан и играть его было достаточно просто. Меня заботило только то, что мои пальцы совершенно не похожи на пальцы «медвежатника». А у нас были сцены, где мне нужно было вскрывать сейфы. Хорошо, что площадке были настоящие сотрудники полиции, которые в этом разбираются: они мне подсказывали, как сделать так, чтобы в кадре всё выглядело правильно, ведь вскрывать сейф – это не шутка!», – рассказал Андрей Смирнов.

Также в сериале снялись Александр Панкратов-Чёрный, Евгений Миллер, Светлана Немоляева, Михаил Евланов, Максим Литовченко, Ольга Тумайкина и Юрий Чурсин. Продюсером проекта выступил Сергей Жигунов.

«Это будет захватывающий фильм в жанре остросюжетной комедии. Картина действительно смешная, что большая редкость. Здесь очень интересный сюжет: всё, что происходит, совершенно неожиданно. Проект определённо получился, и его стоит посмотреть!», – отмечает Жигунов.

Всего в «Динозавре» будет 10 серий. Съёмки проходили в Крыму и в Москве. Маяк, за которым смотрит герой Андрея Смирнова, расположился на Черноморском побережье. В столице были задействованы такие локации как Музей железнодорожного транспорта Московской железной дороги, Ярославский вокзал и другие столичные постройки.
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