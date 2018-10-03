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Международная премьера «Подвала» Игоря Волошина состоится на Пусанском кинофестивале

3 октября
2018 год

Новости кино >>
3 октября 2018
Международная премьера картины Игоря Волошина «Подвал» состоится в рамках программы World Cinema Пусанского международного кинофестиваля, сообщается на официальном сайте смотра.

Международная премьера «Подвала» Игоря Волошина состоится на Пусанском кинофестивале
фото: Кадр из фильма "Подвал"

«Подвал» – это психологический триллер о семейном кризисе и его последствиях, о способности справиться со злом внутри себя. Главные роли в фильме исполнили Жан-Марк Барр и Ольга Симонова.

Фильм снимался в Братиславе интернациональной командой из России (Gate film), Словакии (Furia film) и Чехии (8heads production). Финансовую поддержку фильма оказали Министерство культуры Российской Федерации, Европейский фонд Евримаж, Аудиовизуальный фонд Словацкой Республики и Чешский государственный фонд кинематографии. В российский прокат фильм выйдет 1 ноября.

В программе Flash Forward Пусанского кинофестиваля будет показан фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», ранее получивший награду Венецианского смотра, а в рамках секции Open Cinema будет продемонстрирована картина «Лето» Кирилла Серебренникова, участвовавшая в конкурсе Каннского кинофестиваля.

Пусанский международный кинофестиваль в этом году проходит с 4 по 13 октября. Он является одним из крупнейших смотров кино со всего мира.
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