Международная премьера «Подвала» Игоря Волошина состоится на Пусанском кинофестивале

«Подвал» – это психологический триллер о семейном кризисе и его последствиях, о способности справиться со злом внутри себя. Главные роли в фильме исполнили Жан-Марк Барр и Ольга Симонова.
Фильм снимался в Братиславе интернациональной командой из России (Gate film), Словакии (Furia film) и Чехии (8heads production). Финансовую поддержку фильма оказали Министерство культуры Российской Федерации, Европейский фонд Евримаж, Аудиовизуальный фонд Словацкой Республики и Чешский государственный фонд кинематографии. В российский прокат фильм выйдет 1 ноября.
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