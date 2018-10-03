Луи Гаррель сыграет главную роль в новом фильме Романа Полански

Режиссер Роман Полански
уже в этом году начнет снимать новую картину J'Accuse
(«Я обвиняю»), посвященную «делу Дрейфуса», сообщает издание The Hollуwood reporter
.
Альфред Дрейфус – французский офицер, еврей по происхождению, который стал фигурантом громкого шпионского скандала. Его обвиняли в передаче секретных бумаг германскому атташе в Париже. Дрейфус был приговорен к пожизненному заключению, но своей вины не признавал. Вскоре были названы другие подозреваемые и дело стали пересматривать. В поддержку Дрейфуса выступал, в частности, писатель Эмиль Золя, но сам заключенный об этом не знал вплоть до 1899 года, когда дело стали слушать в кассационном суде. Приговор Дрейфусу сначала был сокращен до 10 лет, а затем президент Эмиль Лубе его помиловал. В 1906 году Дрейфус был полностью оправдан и восстановлен на службе.
Роль Дрейфуса в картине исполнит Луи Гаррель
. Офицера контрразведки, уверенного в невиновности Дрейфуса, сыграет лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден
. Также в фильме появятся Матье Амальрик
и Эммануэль Сенье
.
обсуждение >>