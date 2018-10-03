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Луи Гаррель сыграет главную роль в новом фильме Романа Полански

3 октября
2018 год

Новости кино >>
3 октября 2018
Режиссер Роман Полански уже в этом году начнет снимать новую картину J'Accuse («Я обвиняю»), посвященную «делу Дрейфуса», сообщает издание The Hollуwood reporter.

Луи Гаррель сыграет главную роль в новом фильме Романа Полански

Альфред Дрейфус – французский офицер, еврей по происхождению, который стал фигурантом громкого шпионского скандала. Его обвиняли в передаче секретных бумаг германскому атташе в Париже. Дрейфус был приговорен к пожизненному заключению, но своей вины не признавал. Вскоре были названы другие подозреваемые и дело стали пересматривать. В поддержку Дрейфуса выступал, в частности, писатель Эмиль Золя, но сам заключенный об этом не знал вплоть до 1899 года, когда дело стали слушать в кассационном суде. Приговор Дрейфусу сначала был сокращен до 10 лет, а затем президент Эмиль Лубе его помиловал. В 1906 году Дрейфус был полностью оправдан и восстановлен на службе.

Роль Дрейфуса в картине исполнит Луи Гаррель. Офицера контрразведки, уверенного в невиновности Дрейфуса, сыграет лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден. Также в фильме появятся Матье Амальрик и Эммануэль Сенье.
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