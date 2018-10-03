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«Улица» признана лучшим дневным сериалом

3 октября
2018 год

Новости кино >>
3 октября 2018
Проект канала ТНТ «Улица» стал лучшим в категории дневных сериалов по версии академиков премии ТЭФИ. Церемония вручения премии в категории «Дневной эфир» прошла в Московском театре мюзикла 3 октября, результаты представлены на официальном сайте ТЭФИ.

«Улица» признана лучшим дневным сериалом

«Улица» соревновалась в номинации с сериалами «Мухтар. Новый след» (НТВ), «Детективы» (Пятый канал), «Любимцы» (Пятница), «Морозова» (Россия 1). Премьера сериала, в котором совмещено сразу несколько жанров, состоялась 2 октября 2017 года. Это телеистория жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие. Первые два сезона сериала шли в вечернем эфире – в 19.30. Для последнего на данный момент сезона «Улицы», который стартовал 17 сентября, уже был выбран дневной слот 14.30.

В категории «Программа для детей и юношества» премию ТЭФИ получил мультсериал канала СТС «Три кота» – он был единственным анимационным проектом в этой номинации. Конкурировать ему пришлось с телепрограммами «Устами младенца», «Ревизолушка», «Голос. Дети» и церемонией закрытия XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
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