ревью

Интервью Александр Горчилин: «У нас страна сейчас не располагает к разговорам на языке поколения» Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика

Новости кино «Улица» признана лучшим дневным сериалом Проект канала ТНТ получил премию ТЭФИ в соответствующей номинации.

Новости кино «Непрощенного» покажут отборщикам «Золотого глобуса» Насколько удачным будет показ, станет известно 6 декабря.

Ролики фильмов «Посольство» Нелегкие будни работников МИДа.

Новости театра «Уроки персидского» Геннадия Островского покажут в Москве Пока состоятся 8 и 9 октября на Сцене на Сретенке театра Маяковского.

Новости кино Международная премьера «Подвала» Игоря Волошина состоится на Пусанском кинофестивале В рамках смотра также покажут фильмы «Человек, который удивил всех» и «Лето».

Новости кино Луи Гаррель сыграет главную роль в новом фильме Романа Полански Съемки картины об Альфреде Дрейфусе начнутся в этом году.