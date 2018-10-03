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«Непрощенного» покажут отборщикам «Золотого глобуса»

3 октября
2018 год

Новости кино >>
3 октября 2018
Фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли 26 ноября покажут членам Ассоциации иностранных журналистов, которые ежегодно принимают участие в голосовании премии «Золотой глобус», сообщает пресс-служба картины.

«Непрощенного» покажут отборщикам «Золотого глобуса»

В основу фильма легла реальная история осетинского архитектора Виталия Калоева, семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером, после чего Калоев убил авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновником этой трагедии.

В российский прокат фильм вышел 27 сентября. За это время картина уже успела собрать 175,9 млн рублей.

Пресс-агентом, курирующим процедуру подачи фильма «Непрощенный» на рассмотрение премии «Золотой Глобус», стала Карен Фрайдс, ранее работавшая с ливанским фильмом «Оскорбление» Зиада Дуэри, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также она занималась продвижением предыдущей картины Андреасяна «Землетрясение», которая не попала в номинации ни «Золотого глобуса», ни «Оскара».
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