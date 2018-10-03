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Фильм «Гоголь. Начало» получил ТЭФИ как событие телесезона

3 октября
2018 год

Новости кино >>
3 октября 2018
Фильм «Гоголь. Начало», с которого канал ТВ-3 и компания «Среда», начали довольно успешную практику выпуска в кинотеатральный прокат готовых сериалов, получил премию ТЭФИ в номинации «Событие телевизионного сезона». Церемония вручения наград по итогам сезона 2017-2018 прошла 3 октября в Московском театре мюзикла, результаты опубликованы на официальном сайте премии.

Фильм «Гоголь. Начало» получил ТЭФИ как событие телесезона

«Гоголь. Начало» конкурировал в этой номинации с сериалом «Спящие», шоу «Секретный миллионер» и трансляциями открытия Крымского моста и парада ко Дню военно-морского флота РФ. Пока «Гоголь» в телеэфир не выходил, его показ – именно в сериальной версии – только планируется на канале ТВ-3.

В номинации «Лучший сериал», впрочем, «Гоголь. Начало» наряду с проектами «Демон революции» (Россия 1), «Свои» (Пятый канал) и «Полицейский с Рублевки. Снова дома» (ТНТ) уступил ТЭФИ сериалу Первого канала «Троцкий». Режиссеры этого же сериала – Александр Котт и Константин Статский – победили в соответствующей категории. Исполнитель роли Троцкого Константин Хабенский при этом получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль.

Лучшей актрисой была признана Анна Уколова, сыгравшая в сериале СТС «Ивановы-Ивановы». Каналу также повезло и с номинацией «лучшая комедия/ситком». В ней победил «Улетный экипаж» – сериал Марюса Вайсберга обошел в этой категории не только «Ищейку 2» Первого канала, но и сразу три проекта ТНТ («Универ», «Ольга» и «Физрук»). Последнему пришлось довольствоваться лишь одной ТЭФИ – в дневном эфире лучшим сериалом стала «Улица».
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Марюс ВайсбергАлександр КоттКонстантин СтатскийАнна УколоваКонстантин Хабенский
фильмы
Гоголь. НачалоДемон революцииИвановы-Ивановы (все сезоны)Ищейка-2ОльгаПолицейский с Рублёвки 3СвоиСпящиеТроцкийУлётный экипажУлицаУнивер. Новая общагаФизрук (все сезоны)

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