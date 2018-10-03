Фильм «Гоголь. Начало» получил ТЭФИ как событие телесезона

Фильм «Гоголь. Начало
», с которого канал ТВ-3 и компания «Среда», начали довольно успешную практику выпуска в кинотеатральный прокат готовых сериалов, получил премию ТЭФИ в номинации «Событие телевизионного сезона». Церемония вручения наград по итогам сезона 2017-2018 прошла 3 октября в Московском театре мюзикла, результаты опубликованы на официальном сайте премии.
«Гоголь. Начало» конкурировал в этой номинации с сериалом «Спящие
», шоу «Секретный миллионер» и трансляциями открытия Крымского моста и парада ко Дню военно-морского флота РФ. Пока «Гоголь» в телеэфир не выходил, его показ – именно в сериальной версии – только планируется на канале ТВ-3.
В номинации «Лучший сериал», впрочем, «Гоголь. Начало» наряду с проектами «Демон революции
» (Россия 1), «Свои
» (Пятый канал) и «Полицейский с Рублевки. Снова дома
» (ТНТ) уступил ТЭФИ сериалу Первого канала «Троцкий
». Режиссеры этого же сериала – Александр Котт
и Константин Статский
– победили в соответствующей категории. Исполнитель роли Троцкого Константин Хабенский
при этом получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль.
Лучшей актрисой была признана Анна Уколова
, сыгравшая в сериале СТС «Ивановы-Ивановы
». Каналу также повезло и с номинацией «лучшая комедия/ситком». В ней победил «Улетный экипаж
» – сериал Марюса Вайсберга
обошел в этой категории не только «Ищейку 2
» Первого канала, но и сразу три проекта ТНТ («Универ
», «Ольга
» и «Физрук
»). Последнему пришлось довольствоваться лишь одной ТЭФИ – в дневном эфире лучшим сериалом стала
«Улица
».
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