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Оксана Фандера и Юрий Стоянов станут «Неуловимыми»

30 октября
2018 год

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30 октября 2018
На телеканале НТВ 6 ноября состоится премьера комедийного сериала «Неуловимые», производством которого занимались «Киностудия КИТ» (входит в «Газпром-медиа») и Team Films, сообщает пресс-служба канала.

Оксана Фандера и Юрий Стоянов станут «Неуловимыми»
фото: Пресс-служба канала НТВ

Многосерийный фильм перенесёт зрителей в Одессу 1958 года, где объектом нешуточного интереса стала скрипка Страдивари, подаренная Давиду Ойстраху Бельгийской королевой. Главные роли в картине – грабителей и аферистов – исполнили Сергей Газаров, Александр Лыков и Оксана Фандера.

«Моя героиня Фирочка авантюристка высшей пробы, у которой есть только одно слабое место – её любовь. Она мне необычайно импонирует во всех своих проявлениях. Я надеюсь, что это будет любопытный проект для телезрителей, ведь для нас он был невероятно занимательным, мы получали колоссальное удовольствие от работы. Это приключения, прекрасное время и сюжет необычайно увлекательный. Партнёры: Александр Лыков и Сергей Газаров – прекраснейшие актёры и люди с редким чувством юмора. Они подкалывали меня в кадре, а меня очень легко подколоть. Они быстро это поняли и подшучивали надо мной без остановки», – отмечает Фандера.

Ловить обаятельных преступников будет Юрий Стоянов, примеривший образ начальника УГРО Одессы Бачило.

«Во время съёмок я испытал чувство запоздалого удовлетворения, ведь до роли в «Неуловимых» я ни разу не играл одессита, хотя я сам одессит. В последнее время было много чего снято про Одессу послевоенной эпохи. Меня всегда раздражало представление некоторых актёров и режиссёров о том, как нужно играть одессита, поэтому мне всегда хотелось сыграть такого одессита, которому бы поверили именно одесситы», – подчеркнул актер.
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Оксана Фандера и Юрий Стоянов станут «Неуловимыми» фотографии
Оксана Фандера и Юрий Стоянов станут «Неуловимыми» фотографии
Оксана Фандера и Юрий Стоянов станут «Неуловимыми» фотографии
Оксана Фандера и Юрий Стоянов станут «Неуловимыми» фотографии
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