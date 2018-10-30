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«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября

30 октября
2018 год

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30 октября 2018
Сериал «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли выйдет в эфир «России 1» 5 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.

«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября
фото: пресс-служба канала "Россия 1"

Повествование в исторической драме начнется с последних дней пребывания на престоле Ивана Грозного и завершится воцарением первого из Романовых. Царя Бориса сыграл Сергей Безруков, а Ивана Грозного – Сергей Маковецкий. Помимо них в сериале также задействованы Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Евгений Ткачук и другие.

Всего в нем будет 16 серий. Режиссером выступил Алексей Андрианов, известный по картинам «Шпион» и «Воин», а также сериалу «София».
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«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября фотографии
«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября фотографии
«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября фотографии
«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября фотографии
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