«Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября

Сериал «Годунов
» с Сергеем Безруковым
в главной роли выйдет в эфир «России 1» 5 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба канала "Россия 1"
Повествование в исторической драме начнется с последних дней пребывания на престоле Ивана Грозного и завершится воцарением первого из Романовых. Царя Бориса сыграл Сергей Безруков, а Ивана Грозного – Сергей Маковецкий
. Помимо них в сериале также задействованы Анна Михалкова
, Светлана Ходченкова
, Виктор Сухоруков
, Андрей Мерзликин
, Евгений Ткачук
и другие.
Всего в нем будет 16 серий. Режиссером выступил Алексей Андрианов
, известный по картинам «Шпион
» и «Воин
», а также сериалу «София
».
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