ревью

«Девушка, которая застряла в паутине», «Ральф против интернета» и ещё 15 фильмов ноября

Детективы расследуют массовые самоубийства людей со сверхспособностями, а Фёдор Достоевский подводит теоретическую базу.

«Сердце мира» стал лучшим полнометражным фильмом на международном кинофестивале в Риге

Новости кино

Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность

Проблема в том, что организации так и не назначили директора.