Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность, в том числе выплату налогов, из-за отсутствия исполнительного директора, сообщает «Интерфакс
».
«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», – цитирует информагентство письмо, направленное советнику президента РФ Владимиру Толстому, а также в министерство культуры РФ и правительство.
В письме также подчеркивается, что Фонд кино не сможет в ближайшее время провести конкурсный отбор на оказание поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года, не представляется возможным. Кроме того под вопросом может оказаться оплата коммунальных услуг и выплата заработной платы сотрудникам Фонда.
Предыдущий глава организации Антон Малышев покинул свой пост 17 октября
. С тех пор новый исполнительный директор так и не был назначен. Единственной известной кандидатурой на данный пост называлась директор Музея кино Лариса Солоницына
. Однако до сих пор она не была утверждена в должности.
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