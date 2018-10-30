«Сердце мира» стал лучшим полнометражным фильмом на международном кинофестивале в Риге

Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF) объявил победителей этого года. Награду за лучший фильм 2018 года в категории ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ получила картина «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. По оценке международного жюри этот фильм может гордиться тонким продуманным взглядом, выдающимся исполнением и нюансированным повествованием.
фото: RIGA IFF / Riga International Film Festival
Особое упоминание за «исключительную киносъёмку, эксцентричное повествование и трогательный звуковой дизайн» присуждено режиссёру Йонасу Мацуву Гульбрандсену за фильм «Долина теней» (Skyggenes dal).
В конкурсный показ категории полнометражных фильмов включены фильмы, созданные в регионе Балтийского моря. Награда в этой категории - бронзовая скульптура Рижского петуха, созданная художником Эрвином Броком. Скульптура состоит из 8 частей, напоминая, что каждый фильм — это результат сотрудничества. Денежный приз в 2000 евро вручается благодаря поддержке партнёра фестиваля – страхового общества BALTA.
В этом году членами жюри были Райнер Сарнет – эстонский режиссёр, чей фильм «Ноябрь» получил премию RIGA IFF за лучший полнометражный фильм в 2017-м году, Барбара Лигасова – представительница Чешского киноцентра, Дорота Лех – представительница Международного кинофестиваля Торонто, Анна Мотола - руководитель Международного кинофестиваля Хельсинки, а также латвийский продюсер Робертс Виновскис.
фото: RIGA IFF / Riga International Film Festival
Пятый RIGA IFF проходит с 18 по 31 октября. Фестиваль состоит из двенадцати кинопрограмм, разнообразных мероприятий кино отрасли и общественных дискуссий. RIGA IFF поддерживается Национальным Кинематографическим центром Латвии, программой Creative Europe – MEDIA Европейской комиссии и Рижской думой.
обсуждение >>